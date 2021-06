Venezolanos rechazan el billete de 50.000 bolívares

- Publicidad -

El economista Luís Oliveros señaló que “el cono monetario del 2018 desapareció, los únicos billetes que sirven para algo son los últimos tres que sacaron, los anteriores funcionan para muy poco porque la inflación se los comió. Venezuela recuperó y sobre pasó los cinco ceros que le quitaron en la reforma monetaria”.

“Las piezas vigentes son las de Bs 200 mil, 500 mil y Bs 1 millón, las demás hacen bulto y no compran nada. Muy poca gente paga con efectivo pero usan los de alta denominación, de Bs 1 millón, 500 mil, 200 mil y pronto dejarán de aceptarse”, aseguró.

El economista Luís Piña destacó con respecto al cono monetario del 2018 que “esos billetes no perdieron vigencia. Por hiperinflación no se usan porque su poder de compra es nulo. por eso en junio de 2019 se implementaron los de Bs 10 mil, Bs 20 mil y Bs 50 mil. Los que más se utilizan son los de Bs 200 mil, Bs 500 mil y Bs 1 millón”.

Con respecto a una reconversión monetaria, Piña dijo que “es una decisión política, que de existir debe ser a profundidad y no cosmética, es decir, quitarle ceros a la moneda”.

“Es una decisión política para el Gobierno, estamos peor que antes de la reconversión. No se nota tanto porque la gente paga en divisas”, indicó Oliveros.

Usuarios. Aracelys Torrealba señaló que “el cono monetario del 2018 desapareció, nada más queda el billete de Bs 50 mil. Los comerciantes aceptan de Bs 50 mil, Bs 500 mil, Bs 200 mil, Bs 1 millón y divisas. Tengo una vecina que tiene una bodega, le paso la tarjeta por la compra y me da efectivo, lo compro. Así consigo sencillo”.

Antonio Bernal expresó que "parece que el dinero del 2018 si desapareció, queda el de Bs 500 mil, 200 mil, Bs 50 mil, ya no reciben de Bs 20 mil. Los comerciantes aceptan los de Bs 1 millón, Bs 500 mil, 200 mil. Para conseguir sencillo cambio dólares a los buhoneros. Las camionetas solo aceptan de Bs 500 mil".

Jorge Zerpa indicó que el cono monetario del 2018 “terminó de desaparecer, queda la moneda nueva esa. No sé cuáles están vigentes. Ya los comerciantes y la gente no quieren los billetes de Bs 20 mil y Bs 50 mil. Algunos los aceptan. Para conseguir efectivo tengo que cambiar $1 a los camioneteros y lo ponen a un precio menor que la página”.

Comerciantes ven billetes rotos

El dueño de Villa Pizza, José Rodríguez, dijo que “ahorita circulan los billetes de Bs 50 mil para arriba, de ahí para abajo no se reciben. Vi de Bs 50 mil rotos en la basura”.

“Vigentes quedan de Bs 50 mil para arriba. El más bajo era de Bs 5 mil y ya no se ve. Acepto billetes de Bs 50 mil, 200 mil, 500 mil y 1 millón, de menos de eso no me los traen y no los aceptaría porque no sé si el banco los quiere”, indicó.

Clara Gómez es encargada en un kiosco y dijo que “del cono del 2018 no quedó nada, ningún billete sobrevive. Ahorita vigentes están los de Bs 200 mil, 500 mil y 1 millón, el de Bs 50 mil muy poco, en todas partes le hacen el fo. Los recibo poco porque nadie los quiere aceptar”.

“Aquí recibo de Bs 200 mil, 500 mil y 1 millón. No viene mucha gente con los de Bs 50 mil. Las camionetas aceptan de Bs 50 mil para arriba, si uno da de Bs 20 mil lo bajan del carro”, aseveró.

Texto e imagen tomados de 2001.

