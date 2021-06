Empresarios de Venezuela y Colombia aseguraron que están listos los protocolos para el tránsito internacional de mercancías

- Publicidad -

Representantes empresariales de los sectores involucrados en el proceso de tránsito internacional de mercancías, hicieron un simulacro de paso de mercancías, en la frontera de San Antonio y Ureña con las ciudades colombianas de Cúcuta y Villa del Rosario, durante todo el fin de semana pasado.

Así lo informó Alvaro Rodríguez, presidente de la Cámara de Transporte de Carga de la frontera, en nota de prensa enviada a Descifrado.com

Explicó el empresario que “demostramos que desarrollamos un protocolo de bioseguridad, cumpliendo los estándares internacionales que se aplican en otros pasos fronterizos de Venezuela y diversos países del mundo!.

Rodríguez puntualizó que Venezuela, como país suscrito a la Organización Mundial del Comercio (OMC), conoce y maneja los protocolos establecidos para las operaciones relacionadas con la actividad de importación y exportación de mercancías.

“En Venezuela no se mueve un kilo de mercancía, que no sea por vía terrestre”, enfatizó al tiempo de destacar que la de Táchira es la única frontera que permanece cerrada en Venezuela, pues recordó que entra carga aérea por Maiquetía y Maracaibo, carga marítima por La Guaira, Puerto Cabello y el Lago de Maracaibo, y carga terrestre por Paraguachón, mientras en Táchira el intercambio comercial se ha visto interrumpido desde el año 2015 en los puentes de Ureña, San Antonio y Boca de Grita.

Por su parte, Jairo Chaustre, empresario dedicado al comercio exterior de mercancías, informó que transportistas internacionales, almacenadoras y agencias aduanales son los más afectados por la situación de cierre indefinido de la frontera bi nacional.

“Contamos con total capacidad para cumplir con todas las medidas de bioseguridad en cuanto a la desinfección de los vehículos y la carga, el manejo de procesos adecuados en la entrega y recepción de documentos, así como el uso de guantes, tapabocas y otros implementos de protección por parte de todo el personal involucrado en el proceso”, dijo.

Destacó que la actual situación, donde la mercancía entra a Venezuela por espacios que no son los establecidos por la ley (trochas), “trae consigo el que se omitan todos los controles, no solo de bioseguridad, sino de seguridad en general, pues no se realizan tampoco los controles antidrogas por parte de la Guardia Nacional, los controles aduaneros para el correcto pago de aranceles, etc. Eso lo queremos evitar con la apertura gradual, ordenada y biosegura de la frontera colombo venezolana”, finalizó Chaustre.

