Ginette González «La noticia es lo que es, no lo que queremos que sea o quiere que sea un grupo poder»

BUENAS TARDES

MUCHAS GRACIAS A LAS AUTORIDADES POR EL HONOR DE SER LA ORADORA DE ORDEN DE ESTE DÍA Y DIRIGIRME A USTEDES MIS ESTIMADOS COLEGAS, QUIENES SON, LA MAYORÍA DE LAS VECES, QUIÉNES REALMENTE SABEN MEDIR LA TRASCENDENCIA DE NUESTRO TRABAJO, EL ALCANCE DE NUESTROS ACIERTOS Y ERRORES.

SOMOS LOS MÁS CRÍTICOS DE NOSOTROS MISMOS, PERO HOY QUIERO HACER JUSTICIA Y COMENZAR FELICITÁNDOLOS POR PERMANECER, POR CONTINUAR INTENTADO HACER

PERIODISMO A PESAR DE LAS SITUACIONES QUE NOS RODEAN, QUE VAN DESDE LIMITACIONES EN

EL ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN HASTA PRECARIAS CONDICIONES DE TRABAJO.

EN LA VENEZUELA DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS HEMOS VISTO JUNTOS TRANSCURRIR LA HISTORIA

CONTEMPORÁNEA Y HAGO VOTOS PORQUE DIOS NOS DE VIDA PARA NARRARLA CON LA PERSPECTIVA ÚNICA DEL PASO DEL TIEMPO.

EN LA ACTUALIDAD SE HABLA MUCHO DE RECONSTRUIR LAS BASES DEL PERIODISMO Y CUANDO PIENSO EN ESE TEMA, CONSIDERO QUE ES NECESARIO QUE TODOS RECORDEMOS QUE EL INSUMO FUNDAMENTAL DE NUESTRA LABOR, SON LOS HECHOS QUE SE CONVIERTEN EN NOTICIA.

LA NOTICIA ES LO QUE ES, NO LO QUE QUEREMOS O QUISIÉRAMOS, O LO QUE QUIERE O QUISIERA UNO U OTRO GRUPO DE PODER O LO QUE QUIERE NUESTRA AUDIENCIA.

LA SOCIEDAD CONVULSA A LA QUE HEMOS SERVIDO EN ESTOS TIEMPOS HA OLVIDADO EL CARÁCTER CASI SAGRADO DE LA NOTICIA Y EN OCASIONES TAMBIÉN NOSOTROS MISMOS. A VECES PARECE HABER QUEDADO EN EL PASADO ESA CAPACIDAD QUE DEBEMOS TENER DE VER

LOS HECHOS DESDE AFUERA, CON LA PERSPECTIVA SUFICIENTE PARA NARRARLOS CON LA MAYOR IMPARCIALIDAD, LA QUE NOS PERMITA NUESTRA HUMANIDAD.

MUCHAS VECES VEO CON ASOMBRO QUE LA MALA PRAXIS DE ALGUNOS SECTORES

RADICALIZADOS QUE UTILIZAN AL PERIODISMO PARA SUS FINES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS, HA FOMENTADO QUE LA AUDIENCIA SOLO DE POR VÁLIDAS AQUELLAS INFORMACIONES QUE SE PARECEN A LO QUE CONSIDERAN VERDAD. EN LAS REDES SOCIALES SE OBSERVA A GRUPOS DE CIUDADANOS QUE NO MUESTRAN INTERÉS POR CONOCER OTRAS PERSPECTIVAS, NI LOS PUNTOS DE VISTA DEL OTRO, NI TAMPOCO ACEPTAN LOS HECHOS QUE CUESTIONAN SUS CREENCIAS. SI

BIEN ES CIERTO QUE EXISTE LIBRE ALBEDRÍO, Y NO PODEMOS COMO PERIODISTAS SANAR LAS HERIDAS DE TANTOS VENEZOLANOS FUERA Y DENTRO DEL PAÍS, SI ES PARTE DE NUESTRA RESPONSABILIDAD OFRECER LAS DIFERENTES VERSIONES DE UN HECHO, REACCIONES Y POSTURAS. SABEMOS QUE NO ES NADA FÁCIL, PERO HAY QUE INTENTARLO SIEMPRE.

LA ACTUALIDAD IMPONE LA SEGMENTACIÓN DE LAS AUDIENCIAS, LA DICTADURA DEL CLIC, LA BANALIZACIÓN EXTREMA , PERO CONSIDERO QUE RESPETANDO LA NOTICIA, SIENDO GUARDIANES DE ELLA PODREMOS REENCONTRARNOS CON NUESTRA ESENCIA Y DESDE ESA POSICIÓN ADAPTAR LAS TENDENCIAS Y LAS HERRAMIENTAS QUE NOS OFRECE LA TECNOLOGÍA ACTUAL A NUESTROS CONTENIDOS.

EN ESTE PUNTO CITO, A NUESTRA COLEGA YIRA YOYOTTE EN SU DISCURSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS DEL 27 DE JUNIO PASADO:

“LA BANALIDAD HA LLEGADO AL EXTREMO QUE EN LA ACTUALIDAD ES MÁS IMPORTANTE TENER SEGUIDORES QUE VARIOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS, CRITERIO Y EXPERTICIA PROFESIONAL”



EN ESTOS DÍAS UN COLEGA ME DECÍA: YO NO SOY PERIODISTA, SOY CREADOR DE CONTENIDO… YO ME PREGUNTO: ¿ACASO LOS PERIDODISTAS NO CREAMOS CONTENIDOS A DIARIO?

EN ESTE SENTIDO y LUEGO DE ANALIZAR ESTE FENÓMENO POR UN TIEMPO, SI ME PERMITEN UNA RECOMENDACIÓN LES EXHORTO A NO CAER EN ESE FALSO DILEMA PERIODISTAS VS INFLUENCERS, NOSOTROS CONTAMOS CON TODAS LAS CAPACIDADES PARA LUCIRNOS EN ESTA ERA DIGITAL,

LO QUE TENEMOS ES QUE AMPLIAR NUESTRA MIRADA, SEGUIR APRENDIENDO Y

DESARROLLANDO NUEVAS DESTREZAS. EL CONOCIMIENTO SIEMPRE ES FUENTE DE PODER.

NO OLVIDARNOS QUE PARTIMOS DE LA BASE SÓLIDA QUE NOS OFRECE NUESTRA FORMACIÓN, NUESTRA EXPERIENCIA Y NUESTRA CREDIBILIDAD, NUESTRA RED DE CONTACTOS.

CREO QUE TRANSITAMOS POR UNA ÉPOCA QUE NOS PRESENTA LA POSIBILIDAD DE MANTENER VIGENTE NUESTRA PROFESIÓN, AMPLIAR SUS HORIZONTES Y RECUPERAR FUERZAS Y ESPERANZAS. LAS LIMITACIONES SIGUEN ALLÍ, LAS DIFICULTADES TAMBIÉN, PERO SI HEMOS LLEGADO HASTA HOY, ESTOY SEGURA QUE PODEMOS CONTINUAR SIN PERDER NUESTRA ESENCIA.

UN GRAN APLAUSO PARA TODOS