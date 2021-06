Crisis económica genera que algunos trabajadores acepten alimentos como pago

- Publicidad -

Por la falta de dinero en efectivo o problemas para transferir, los venezolanos pagan diversos trabajos con alimentos. Servicios de peluquería, taxis, plomeros y limpieza de hogares suelen recibir la gratificación en especies, reseñó 2001online.com.

Bruce Cerdeño es plomero y afirmó que en ocasiones su trabajo se lo pagan con comida. “Me dieron arroz, caraotas, harina de maíz, lentejas y sardinas en lata. En estos días me dieron caraotas en lata”.

“Yo les digo mi trabajo vale Bs x y se calcula en comida, pero muchas veces no se hace el cálculo porque son personas mayores y uno ve su situación y le dice ‘deme lo que pueda’. En ocasiones me dan un artículo y le hago el favor. Uno es condescendiente”, aseguró.

- Publicidad -

Comentó que los pagos con comida se incrementaron 50% en los últimos meses por la situación país. «Como se cobra en dólares, la gente no tiene dólares. A un amigo electricista la gente le dice que no tiene plata, pero comida si, él cede y le trabaja”.

Lea también: Hasta siete horas de cola deben realizar los ciudadanos para vacunarse en el Hotel Alba Caracas

Transporte sin efectivo

Wilmer Piñero es taxista y señaló que “algunas personas me dicen que no tienen plata para pagar la carrera y cancelan con víveres. Eso es de vez en cuando. No tienen real ni para transferir”.

“Una señora que llevé a Coche me dio un litro de aceite y una Harina Pan. No calculamos el valor de la carrera, ella me ofreció eso y yo acepté. Le dije vamos”, aseveró.

José Campos es moto taxista y dijo que “a veces me pagan la carrera con comida: arroz o harina, pero dan cosas de la caja y eso no sirve, se acepta por necesidad. Calculamos el valor de la carrera y me dan el equivalente en productos”.

“Este tipo de pago subió 100%, lo hacen porque no tienen plata y si tienen prefieren dar comida y guardarla para pasaje. La carrera mínima es un producto, un arroz”, afirmó.

Antonio Rafael Lara es parquero en la calle de un centro comercial y recibe alimentos como pago por sus servicios. ”Me pagan con productos. Yo siempre pido comida, un arroz, una harina; me cancelan con lo que les dé la gana. Esos pagos aumentaron más de 50%”.

Comida u otra cosa

Adelina Vargas es peluquera y dijo que en ocasiones recibe comida como pago por su trabajo. “La gente no tiene cómo cancelar y uno acepta por necesidad. No a todo el mundo. La gente necesita cortarse el cabello, tanto hombres como mujeres”.

“Me dan arroz, pasta. Una muchacha me trajo un pollo por un secado de cabello, otra cliente medio cartón de huevos por cortarle las puntas, y otra, legumbres por secado. Uno tiene que entender que todo el mundo no tiene para cortarse o arreglarse”, dijo.

“A una cliente le dan la bolsa y me paga el corte con dos paquetes de arroz. Lo hago porque son amigas mías. El corte cuesta $4”, indicó.

“Mi hermana trabaja en una casa de familia y le dan arroz, pasta, aceite, azúcar, pollo. La gente lo hace porque no hay plata ni para transferir y no consiguen trabajo”, aseguró.

falla el efectivo

Alicia Gómez señaló que “ahorita todo se paga con comida. En estos días me enteré que un señor mandó a reglar unos zapatos y canceló con productos, por aquí un edificio le pagó al jardinero con arroz, pasta y granos, lo hacen porque no hay real ni en efectivo ni para transferencia”.

Comentó que antes jardinería, plomería, arreglo de zapatos, todo se pagaba con dinero y “ahora esperan las bolsas porque aprovechan esa comida para pagar”.

“En el barrio, mi hermano limpia jardines, bota basura y le pagan con comida. Por ejemplo si por un jardín son Bs 20 millones tiene que ver qué productos le van a dar que cubra eso. Aunque por lo general es una parte en producto y otra en efectivo”, precisó.

“Yo le pago con una harina a mi hermano por recargar mi bombona, otras personas le dan desayunos. Cuidaba un viejito y le daban un almuerzo diario”, amplió.

Nota de 2001online.com

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado