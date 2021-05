Comercios se abren más al pago digital en dólares

- Publicidad -

Comercios de diferentes ramos aceptan pagos por métodos electrónicos como Zelle, Pipol Pay, Pay Pal entre otros. Dicen que se evitan el problema del vuelto en divisas. Economistas afirman que su uso aumentará, resuelven problemas de falta de efectivo, reseñó 2001online.

El economista Luís Oliveros señaló que “hay un creciente uso de sistemas de pago electrónicos en dólares, la gente empieza a usar Zelle, usa Paypal. Hay sistemas de otros bancos como Facebank. Los usan porque son baratos, instantáneos y no hay que usar efectivo. Esos son los beneficios de usarlo”.

“Como desventaja, si la persona hace muchos zelles o utiliza la cuenta para algunas operaciones diferentes a cuando abrió la cuenta, se la pueden cerrar en Estados Unidos. En Venezuela se utilizan por problemas de falta de efectivo, medios de pago, dolarización”, dijo.

- Publicidad -

El asesor financiero Rudi Cressa señaló que hay varios métodos de pago electrónico, “después de Zelle es más común es Pipol Pay y se usa en automercados y locales con mucha clientela y sirve para cuentas que no están en EEUU, sino en Puerto Rico. Es para gente que no tiene acceso a Zelle. Otros métodos son Venmo y Reserve”.

Cressa señaló que el procedimiento se hace o por correo electrónico o por el número de teléfono que esté asociado, es similar a pagomóvill. “Con ninguno de los dos se cobran comisiones “.

Lea también: ¿Cómo consultar saldo del Banco de Venezuela mediante WhatsApp?

Usuarios

José Jiménez afirmó que usa «Zelle en cualquier establecimiento que lo acepte. Igual se atora cuando no hay comunicación, pero en general es muchísimo mejor que otros sistemas. No se cae y no sé si paga comisión ni los detalles porque lo manejo a través de una persona en Puerto La Cruz, aunque es mía”.

Alejandra Montoya indicó que “hago pagos con Pay Pal en negocios de comida rápida porque la mayoría de los comercios tiene Zelle. Envío un mensaje a ver cuál tiene Pay Pal y voy. Es práctico, simplemente es tener el correo de la persona o negocio y se envía el dinero de una vez. Me cobran comisión de 5,4%. Con eso se evita el tema de efectivo en dólares, que no hay. Su uso subió como 70%”.

Comercios.

El sub gerente de la panadería St’ Barth, Rui Da Abreu, indicó que “aquí se aceptan Zelle y Pay Pal para cobrar y recibir divisas de fuera. La gente debe tener cuenta en el exterior. Hasta ahora nos va bien y se evita el problema de dar vuelto. Esa es la ventaja. La desventaja es que el negocio sea estafado, puede pasar”.

“En Zelle no hay comisión, en Pay Pal si le cobran al cliente, depende del monto. La página trae una calculadora especial. Es sencillo, le damos el correo a la gente y nos transfiere”.

El encargado de Frutería Montalbán, José Freitas, indicó que “recibimos Zelle porque no hay vuelto en dólares y la gente paga monto exacto con eso. La desventaja es que uno necesita la plata aquí, no en el exterior y no todas las compañías aceptan Zelle. La ventaja es que algún proveedor lo tenga para pagarle por ahí”.

Añadió que “ahora el Zelle no puede ser menor a $10 porque cobran demasiada comisión. Pagos con Zelle subieron 30%”.

Un empleado en la tienda de celulares Cell Now, Robert Acosta, indicó que el local acepta pagos con Zelle, a veces los clientes no tienen efectivo en dólares y ese pago es virtual, se les facilita. La desventaja es que se tarda mucho la verificación, a veces es al momento. Es como un pagomóvil y se presta para estafa. No quita comisión por eso a mucha gente le gusta”.

Lea la nota completa en 2001online

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado