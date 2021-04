Evite ser víctima de criptoestafas, le recomendamos estos tips de seguridad

- Publicidad -

Ser víctima de una estafa es realmente fácil, la publicidad engañosa y otras artimañas propias de estafadores cuyo talento hace sumamente complicado diferenciar entre empresas formales cuyo fin es hacernos la vida más simple, los criminales bajo distintos disfraces digitales logran engañarnos con algún ardid, eso aplica desde email hasta supuestos “influencer” de redes sociales que aprovechan la credulidad de un público desinformado para robar con la supuesta impunidad que el internet ofrece a los criminales.

Las criptomonedas no escapan a ese fenómeno, cada día inventan formas creativas para hacer caer crédulos, sobre todo en economías complicadas como la de nuestro país donde todos andan buscando alguna forma de ganar un poco más o simplemente poner a buen recaudo sus ingresos, sobre todo por la volatilidad de los criptoactivos que los hace tan apetecibles para sortear al monstruo de la devaluación que está siempre mordiendo.

Veamos algunos de los tipos más comunes de estafas con las que nos podemos tropezar acá en Venezuela:

- Publicidad -

En primer lugar, podríamos hablar del Phishing, este funciona bajo el esquema de falsificación de identidad para que la víctima revele información confidencial, así el atacante ingresa a la cuenta y desfalca la billetera. Hay varias modalidades, pero la más común es que diseñen un sitio idéntico al verdadero y cuando la víctima introduzca sus datos para acceder a los fondos, los criminales clonen su cuenta, una vez hecho esto vacían las billeteras sacando los fondos de la red sin que la víctima pueda hacer nada para impedirlo. Para ello se valen de propaganda engañosa vía redes sociales, blogs, email o páginas web.

Lea también: Venezolanos se preguntan qué pueden comprar con una pensión de 1.800.000 Bs.

Estafa de falsas casas de cambio (Exchange) que ofrecen cambiar Petros

Pero no solo quienes desconocen del tema son víctimas de estafas, también tenemos a los llamados cripto entusiastas que han sido engañados bajo la venta de ICO fraudulentas. Todas las criptomonedas nacen de un ICO, es una suerte de crouwfounding donde, proyecto mediante, los programadores ofrecen su criptoactivo en nacimiento, se supone que según la norma, el ICO no es más que un cripto en fase larvaria y que una vez alcance su madurez sale al mercado donde debería ir creciendo, sobre todo si está respaldado por un proyecto interesante , sin embargo los estafadores se aprovechan de la situación haciendo lanzamiento de criptomonedas que jamás saldrán a la luz y estos a su vez son promocionados por todas las vías posibles, cuando han calculado que tienen los fondos suficientes cierran el sitio, desaparecen todas las trazas de su existencia y se embolsillan el dinero de sus víctimas sin que exista modo de recuperarlo.

Otro caso común es el de los falsos equipos de soporte, estos hacen llegar un email que en apariencia es el correcto diciendo que tienen un problema técnico y que necesitan los datos del cliente para acceder a su cuenta para resolverlo de inmediato, si quien recibe la comunicación accede, pierde automáticamente sus fondos, en algunos casos envían un enlace que lleva a un sitio de pishing desde donde desfalcan a su víctima, cabe recordar que las solicitudes de asistencia legitimas no solicitan datos confidenciales bajo ninguna circunstancia.

Por último y no menos importante, hay muchos sitios flotando en la red que ofrecen recompensas por agregar referidos en este caso estaríamos frente a un esquema Ponzi de estafa, la empresa entrega a unos cuantos la recompensa ofrecida pero cuando consideran que tienen el suficiente dinero (o criptos) cierran el sitio desapareciendo los fondos de quienes creyeron haber encontrado la gallina de los huevos de oro.

Sitios web que ofrecen recompensas por agregar referidos, aplicando esquema Ponzi.

¿Qué hacer para evitar ser estafados?

En primer lugar si algo parece demasiado bueno, por lo general es falso, nadie regala nada de gratis sin que exista alguna forma de intercambio, si va a utilizar los servicios de un Exchange por favor revise con detenimiento las credenciales del mismo, si no tiene idea de cómo hacerlo le puedo recomendar que pregunte a google, es fácil, solo tiene que colocar en el buscador el nombre del sitio y buscar cuales son las noticias o comentarios asociados a la búsqueda, no entregue los datos de su cuenta a nadie y por ningún motivo responda mensajes de supuestos servicios técnicos de tal o cual empresa donde le soliciten los datos de su cuenta, tampoco haga negocios con personas que se anuncien en las redes sociales como intermediarios que se ofrezcan a cambiar sus criptoactivos por moneda nacional, para eso hay sitios legales (P2P) donde existe toda una estructura de seguridad para que usted pueda comprar, vender o hacer trade de criptomonedas.

No se la ponga fácil a los estafadores, utilice sitios seguros con buena reputación para manejar sus criptoactivos, un ejemplo claro es Binance que además tiene un sistema P2P donde usted puede transar sus criptoactivos (Bitcoin o cualquier otro alcoin) con moneda nacional bajo un entorno bastante seguro, este es solo un ejemplo pues hay cientos de Exchange (casas de cambio virtual) razonablemente seguras, no caiga en ofertas engañosas de ningún particular, utilice no solo Google, también hay bastantes conocedores de la materia en las redes sociales, recuerde jamás compartir sus claves con nadie ni crea en gurúes que prometen millones con solo encontrar 10 referidos que aporten un dólar , si decide invertir a futuro (ICO) igual puede recurrir a las mismas casas de cambio virtual que apoyan iniciativas de este tipo, en internet no todo lo que brilla es oro.

Por: José Ramón Briceño, periodista especializado en tecnología / Versión: Elizabeth Ostos

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado