Adultos mayores piden un plan de vacunación sin discriminación política

Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, expresó su preocupación por la ausencia de un plan de vacunación contra el covid-19 en Venezuela.

“Vemos con mucha incertidumbre esta cantidad de mentiras, porque no sabemos dónde están las vacunas, no sabemos cuántas han llegado, no sabemos si se ha vacunado a la población que atiende la salud (…) tiene que haber seriedad en atacar el problema, no podemos aceptar que lo politicen”, aseguró en Circuito Éxitos.

“No podemos pensar ni aceptar bajo ningunas condiciones que lo politicen”, insistió, pues criticó que en algunas comunidades exijan que se “busque al jefe de calle para que se anote en una lista, y cosa todavía más incómoda que le digan a uno que tiene que meterse o que el listado está en el plan patria, eso es excluyente de toda condición”.

