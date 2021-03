La Patilla: Pasajeros en Maiquetía exigen facturas tras el pago por prueba de Covid-19

- Publicidad -

Los pasajeros que llegaron al terminal internacional del Aeropuerto Internacional de Maiquetía el pasado 18 de marzo de 2021 en vuelos de las aerolíneas Venezolana, Copa Airlines y Avior, desde Santo Domingo y Panamá, coincidieron nuevamente en quejas y reclamos ante el proceso y cobro de 60$ en efectivo como pago por prueba PCR para COVID-19, realizada por Laboratorios Casalab 2020 C.A., la empresa seleccionada por el régimen de Maduro para este fin, y que carece de experiencia en el ramo de la biología molecular.

Lo que ocurrió este jueves no es diferente a lo que ha pasado los últimos 15 días desde que se instaló el referido laboratorio: malestar en los viajeros, largas colas de dos o tres horas para realizar la prueba, la inexistencia de facturas o documentos fiscales que den razón del cobro y, como guinda del pastel, la tardanza para entregar los resultados.

“Los pasajeros están muy molestos. Saben que deben pagar esos 60 dólares para entrar, pero lo ven casi que como el cobro de una alcabala y no como una prueba realmente necesaria, porque prácticamente, se acaban de hacer la que exigen para abordar el vuelo. No se han armado más escándalos, como el del primer día, pero uno que otro pasajero se lanza una de arr*cho y se va sin pagar, mientras que otros se calan su cola, pagan y se van”, cuenta un funcionario del Aeropuerto de Maiquetía, que no desea ser identificado por temor a represalias.

El mismo funcionario relató que algunos pasajeros reclaman el carácter informal de los parabanes dispuestos para hacer la muestra, mientras que otros exigen facturas fiscales legales y apenas reciben un trozo de papel con una clave, para que descarguen una constancia en la página del laboratorio.

“Llegué a Maiquetía en el vuelo de Copa Airlines del 11 de marzo y hoy (18 de marzo), no tengo el resultado de la prueba. No me han remitido ni un correo para saber si tengo o no COVID-19. Yo supongo que no porque me he sentido bien y porque fue negativo el resultado de la prueba que me hice en Panamá. Siento que llegué y gasté esos 60 dólares en nada”, refirió María Beatriz, una pasajera que compartió su experiencia sobre el incumplimiento de Casalab 2020.

Mientras las quejas se mantienen, el silencio de las autoridades sobre las razones para seleccionar un laboratorio inexperto en la materia de biología molecular, también es una constante.

