Federación Venezolana de Maestros: inicio de proceso de vacunación a docentes fue muy atropellado

Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), explicó desconocer si se tomaron las medidas correctas de bioseguridad en instituciones escolares para el inicio de clases, además aclaró que tampoco está enterado de cómo se esta manejando proceso de vacunaciones a personal docente, reseñó Fedecámaras Radio.

Alzuru comentó que con la dinámica de vacunación para los maestros que comenzó el lunes 08 de marzo los directores de los planteles deben llenar unas planillas con los nombres de docentes, obreros y administrativos. Cabe destacar que sólo hay 5 centros de asistencia donde se pueden colocar las vacunas contra el Covid-19 en el Distrito Capital, además de esto, indicó que el anuncio del proceso de vacunación y el inicio fue muy atropellado pero que se esta llevando a cabo.

’Hay 5 centros efectivamente en Caracas para hacerse la vacunación, es en todo el país, no tenemos información de cómo esta funcionando en el país, esto fue muy atropellado.’’

El presidente de la Federación Venezolana de Maestros puntualizó en entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas que no tienen información sobre cómo se esta llevando a cabo el proceso de vacunación al personal docente.

‘’No se sabe si realmente acondicionaron la planta física que era una de las cosas que nosotros decíamos porque allí no están las condiciones de bioseguridad, no hay agua, no hay jabón, no están las condiciones higiénicas para que se comiencen las clases de manera presenciales.’’

Concluyó que permanece a la espera de más anuncios sobre proceso de vacunación al personal, que además se espera la adecuación de las instalaciones y recibir respuestas sobre los salarios a los docentes.

Nota de Fedecámaras Radio

