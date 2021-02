ABSIDE recibe Premios SAP Excellence Award 2021

- Publicidad -

En el marco del Evento “SAP Customer Success Sumitt” celebrado a finales de enero pasado, ABSIDE, empresa Regional de Soluciones y Servicios SAP, ha sido reconocida con los premios “SAP Latam Award for Partner Ecellence 2021 for Intelligent Management” y “SAP Latam Award for Partner Excellence 2021 for Cloud Solutions for ERP”.

Los premios reconocen a los principales socios por su excelencia en ventas generales, innovación, tecnología y servicios, así como en áreas específicas de soluciones.

Un comité directivo compuesto por representantes de SAP regionales y globales determinó los socios ganadores en cada categoría por región de acuerdo con numerosos criterios, como el rendimiento y el logro de ventas.

Carlos Blanco, Director general de ABSIDE, destacó la importancia de este reconocimiento: “Para ABSIDE estas premiaciones significan un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo realizado y a nuestra apuesta por la innovación. Es sin duda, una gran motivación para seguir creciendo, seguir generando mayor reconocimiento e impacto con una propuesta de valor diferencial. Ser reconocidos por SAP representa que estamos en el camino correcto y eso nos inspira a seguir trabajando con y para nuestros clientes”

Por su parte José Luis Gascón, Director Comercial de ABSIDE para Venezuela y Caribe señaló “»Estamos extremadamente complacidos y orgullosos de tales reconocimientos. Estos dos importantes premios, que nos ubican como el partner número uno en Cloud y en ISM para Latinoamérica y Caribe refuerzan nuestro compromiso de continuar asumiendo los proyectos de nuestros clientes como propios, en la búsqueda incesante de su plena satisfacción. Nuestro compromiso con SAP y con el mercado es estar siempre a la vanguardia e innovar día a día”

Los socios son esenciales para el éxito de SAP y estos premios son un testimonio del increíble trabajo y valor que ofrecen. SAP y sus socios ayudan a los clientes a adoptar la innovación con facilidad, obtener resultados rápidamente, crecer de forma sostenible y funcionar mejor con sus soluciones.

Nota de prensa

