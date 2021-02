Primero Justicia: El chavismo destruyó el salario y la economía en Venezuela en estos 21 años

- Publicidad -

El economista y dirigente de Primero Justicia presentó un análisis de cómo los regímenes de Nicolás Maduro y Hugo Chávez destruyeron la economía, los salarios, la industria petrolera y en general el poder adquisitivo del venezolano, haciéndolo más pobre luego de 21 años.

Guerra recordó que «Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela el 2 de febrero de 1999, con una promesa de cambio y gobernó hasta 2012, luego Nicolás Maduro ha gobernado entre 2013 y 2021 y la obra de ambos ha sido total un fracaso».

«Entre 1999 y 2020 Venezuela recibió por exportaciones petroleras US$ 991.798.000.000. De ese monto Chávez obtuvo US$ 700.000.000.000, a razón de US$ 50.000.000.000 millones cada año. sin embargo despilfarraron ese monto gigantesco y además endeudaron al país», acotó.

Guerra argumentó que para el 2020 el tamaño de la economía venezolana fue de US$ 60.000 millones, equivalente a un ingreso por habitante de US$ 2.000 anual, mientras que en 1998 la economía tenía un tamaño cercano a US$ 110.000 millones y un ingreso por habitante de US$ 5.500 anual, «lo que significa que el país se ha empobrecido de manera acelerada.

Sobre el manejo de la industria petrolera Guerra enfatizó que ha sido «un auténtico desastre. Consistió en extraer recursos de ella sin invertir para mantener o aumentar la producción. Entre 1998 y 2020, la producción de petróleo disminuyó 81%. La tendencia a la caída de la producción es visible desde 2007 y se profundizó en 2014».

En cuanto al tema de la inflación Guerra explicó que el chavismo acabó con el bolívar, con el salario y potenció la pobreza. «Una pésima gestión macroeconómica acabó con el bolívar, generó una hiperinflación, pulverizó el salario y exacerbó la pobreza. Chávez recibió el dólar en Bs 574 y en diciembre de 2012 el dólar costó Bs 2.395.000 (agregando los 3 ceros de la reconversión monetaria de 2008). Con Maduro el bolívar literalmente ha desaparecido. En diciembre de 2020 un dólar costó Bs 107.300.000.000.000 (agregando los 8 ceros de las dos reconversiones monetarias)La bonanza petrolera desapareció en medio del control de cambios».

En lo que se refiere a las reservas el economista advirtió que «Venezuela se quedó sin reservas internacionales, está en moratoria de la deuda externa desde noviembre de 2017 y desde ese año no tiene acceso al crédito internacional».

Asimismo José Guerra se pronunció en cuanto al tema de la pobreza en Venezuela durante el chavismo. «El 96% de cada 100 hogares venezolanos viven en situación de pobreza producto del despilfarro de la bonanza petrolera durante las dos últimas décadas, la catástrofe económica en el país se agudizó con la llegada del oficialismo al poder. Hoy el venezolano no tiene la capacidad económica para adquirir la canasta básica alimentaria, pues apenas percibe un sueldo equivalente a dos dólares, contrastado con una canasta que según el Cendas alcanza los 250 dólares mensuales.

Además recordó que para 1998 un trabajador de la administración pública tenía la posibilidad de tener ingresos de hasta 350$ mensuales. «Un manejo macroeconómico desastroso generó una hiperinflación que acabó con el bolívar, pulverizó los salarios y magnificó la pobreza. Datos irrefutables de un país destruido por un modelo fracasado», dijo.

Guerra también indicó que desde el régimen no se dan cifras oficiales de la inflación y la pobreza en Venezuela, recordando que este 2 de febrero Delcy Rodríguez presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional electa el 6D, sin ofrecer mayores detalles.

«Ayer Delcy Rodríguez presentó un conjunto de cifras muy desiguales. No le doy credibilidad a esa información dada por la vicepresidente del régimen, porque no habló del PIB, del la pobreza, de la balanza de pagos».

«La palabra que puede utilizarse es que ha sido de un fracaso monumental, relativo a la cantidad de recursos que recibió el chavismo en el periodo que lleva gobernando en el país. Hubo un despilfarro del ingreso petrolero y además endeudado y hoy estamos en moratoria de deuda», señaló.

