Avior: Pasajeros afectados por la pandemia pueden cambiar sus boletos sin cobro de penalidad

Todos los pasajeros afectados por la pandemia, y que no hayan podido volar por las restricciones aerocomerciales en Venezuela, tienen la posibilidad de cambiar sus boletos sin pago de penalidad. Solo los que deseen volar a través de Cancún deberán cancelar diferencia tarifaria.

“Varias personas me han comentado que otras aerolíneas sí están exigiendo el pago de penalidad a los pasajeros que no pudieron volar por el cierre de los vuelos. La verdad no tengo conocimiento de esos casos. Nosotros no lo estamos haciendo, entendemos que no volaron por razones ajenas a su voluntad”, indicó Juan Bracamonte, presidente de Avior.

Sobre los demás destinos que sirve Avior Airlines (Bogotá, Medellín, Manaos y Lima), Bracamonte señaló fue “tan pronto el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil considere seguro reanudar las operaciones aéreas comerciales a Colombia, Brasil y Perú, les informaremos la reactivación de nuestras rutas a esos países; porque en Avior Airlines estamos listos para prestarle el mejor servicio a nuestros pasajeros”.

Durante el tiempo que la aviación comercial en el país estuvo suspendida, la empresa no dejó de trabajar. Aprovechó para revisar, actualizar y optimizar distintos procesos; así como para implementar un robusto y riguroso protocolo de bioseguridad para garantizar operaciones seguras para pasajeros y empleados.

Para más información sobre este protocolo, requisitos y regulaciones migratorias de República Dominicana y México, visitar https://www.avior.com.ve/covid

