Rodrigo Cabezas: Maduro representa a una “élite autocrática gobernante”

Rafael Arias / El Tiempo de Pto La Cruz

Para el profesor universitario y economista, Rodrigo Cabezas, la administración de Maduro utiliza la “Ley Antibloqueo” para intentar proyectar el negocio petrolero venezolano, fomentar las privatizaciones y vender la idea del “crecimiento económico” aseveración que considera falsa.

“El corazón de la propuesta que intentan vender es el negocio petrolero así como la enajenación o privatización de algunas empresas públicas que intentan hoy vender; pero su naturaleza jurídica y política no lo va permitir (…) A nivel económico, lo que buscan hacer con la ley antibloqueo no resolverá los desequilibrios económicos humanitarios que tenemos, tampoco los problemas derivados de las sanciones económicas financieras; por tanto el planteamiento de que se va a lograr el crecimiento económico no es cierto”, puntualizó.

“Cuando se aprobó la Ley Antibloqueo por la Constituyente pude observar que es una norma cargada de nulidad total porque fue originada por una autoridad que ejercía usurpación de funciones que es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); ya que, de acuerdo al artículo 186 de la Constitución sólo la Asamblea Nacional (AN) es la facultada para elaborar cualquier cuerpo de ley, por lo tanto eso dinamita cualquier reconocimiento internacional para efectos de contratos o acuerdos. Desde el punto de vista político lo que estábamos viendo es la naturaleza arbitraria autocrática y totalitaria del régimen de Maduro cuando por aprobar esa ley violando 15 artículos de la Constitución con la cual se profundiza la ilegalidad del gobierno e incluso el aislamiento”, dijo.

Detalla que ese instrumento legal solo dará beneficios a unos pocos sin mejorar las condiciones generales que demanda el país.

“Cuando más la ley quedará para unos pocos negocios turbios, con una que otra empresa privada, y posiblemente con alguna concesión petrolera otorgada, porque este es un problema de grandes flujos financieros para sacar a la economía de la postración donde estamos”.

La ley Antibloqueo está hecha para “negocios oscuros que le puede resolver la vida a uno que otro burócrata corrupto del gobierno”.

“Maduro no es de izquierda. Él representa una élite autocrática dominante que asaltó el Estado para enriquecerse. Desde una posición de izquierda y socialista yo digo que no hay trasnocho alguno para este movimiento político. Lo que han hecho en estos siete años no expresa la izquierda ni al ideal socialista. Este régimen no es neoliberal pero están gobernando contra la opinión del 80 % que les pide un desenlace democrático”.

Cabezas destaca que el ambiente de confianza para colocar recursos en el país está imposibilitado porque no tenemos acceso a los organismos multilaterales y la nación requiere una cantidad de recursos externos que por los momentos es técnicamente imposible de lograr con esa norma.

“Requerimos flujos que nos permitan tener reservas internacionales no inferiores a 40 mil millones de dólares. Ese nivel permitiría detener la hiperinflación y tratar de sostener un nivel de importaciones, que si queremos que crezca el PIB un 3% en un año requerirían en un año 25 mil millones para importaciones. Necesitamos en materia petrolera un flujo de inversión para en 8 años recuperar la producción a unos 3 millones de barriles diarios, monto que ascendería a los 110 mil millones de dólares. Además, se necesitaría una inversión extranjera directa, que es la que podría traer el sector privado internacional, por el orden de los 50 mil millones de dólares. No es posible que la ley antibloqueo genere flujos de esta magnitud, y quien lo diga está haciendo charlatanería económica (…) Podrán venir capitales ocultos de Rusia, Turquía, Siria, pero a la sombra de un acto ilegal”.

Duda que el “modelo económico madurista” tenga relación con las experiencias de China o Rusia, situación que deja a Venezuela rezagada en materia internacional.

“Lo que realiza el régimen madurista no tiene nada que ver con el modelo económico de China. Desde que se instalaron las primeras cuatro zonas económicas especiales en ese país entre 1978 y 1980, se trata de atraer inversión industrial de forma transparente, nada estaba oculto. Su dirección política se había incorporado al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial de Comercio. En el caso de Irán, al verse afectado por las sanciones de EE.UU. apelaron a su sector privado, donde se favoreció un tipo de cambio que estimulaba la inversión. Eso creció a tal magnitud que en el año 2019 las exportaciones de Irán llegaron a casi 50 mil millones de dólares donde apenas 10 mil millones corresponden al sector petrolero y 30 mil eran de la industria manufacturera”, enfatizó.

A diferencia de los ejemplos anteriores Venezuela a juicio del economista está “aislada”.

“El país está de espaldas a América Latina. Está economía no puede exportar ni para Aruba o Curazao solo le queda hacerlo a Rusia o a la China. Los costos de flete hoy encarecen cualquier tipo de negocio (…) Nosotros llegamos a exportar 1200 millones de dólares en el año 2007, en sólo productos siderúrgicos a Colombia. Entonces los modelos de China o Irán no corresponden con la experiencia venezolana”.

Detalla que las empresas trasnacionales tienen mucho cuidado a la hora de colocar con seguridad jurídica sus capitales.

“Es necesario para el país contar con un sistema financiero que como mínimo, para el inicio de un proceso de recuperación de la actividad agrícola, agroindustrial, manufacturera y de comercio, requeriría una cartera de crédito bancario en el arranque 24 mil millones de dólares. En el año 2020 apenas llegó a los 160 millones de dólares. Solo en Chile la cartera de crédito ascendió a 261 mil millones de dólares, es decir, estamos a años luz de ese país. Tenemos un enanismo extremo del sistema bancario venezolano”.

Asegura que Nicolás Maduro “no tiene una política económica” y mantiene al país en vilo al no conocer en los últimos cuatro años el presupuesto de la nación.

“En medio de esta vorágine de lucha política y crisis económica se pierde de vista en el análisis, sobre todo desde el mundo profesional, de que una política económica es una construcción de cómo se van a comportar las variables más importantes de una sociedad en materia económica. Ahí se analiza su nivel de consumo, su nivel de importaciones y exportaciones, el comportamiento de los precios relativos como el salario, la tasa de interés, el tipo de cambio, todo eso es sistémico, eso se estudia y se incorpora en una política económica que se plasma en el presupuesto de la nación el cual tenemos cuatro años sin conocer. No sabemos el nivel de ingresos, gasto e inversión, gasto social, eso no existe, no lo han construido. Eso es de una clase política autocrática e ignorante”.

