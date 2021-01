Oliveros: Crisis de la economía requiere acuerdos políticos para superarla

- Publicidad -

La economía venezolana esta inmersa en una profunda crisis estructural, que amerita un giro de 180 grados y también requiere de la construcción de acuerdos políticos profundos que permitan, de alguna manera, lograr consensos para reformas muy profundas y amplias que necesita la economía para poder levantar recursos para provocar la recuperación y la reconstrucción de Venezuela, reseñó El Impulso.

El pronunciamiento lo hace el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, al ser consultado en torno a los anuncios de Nicolás Maduro prometiendo que este año será el gran despegue de la economía con la digitalización total de las operaciones y la autorización abierta del uso de divisas, promesas que ha estado repitiendo en los últimos años, sin que nada de esto se cumpla.

“El problema de Venezuela es muy grave y lamentablemente, ninguna de estas condiciones están presentes en este momento, lo que tenemos es, un gobierno enfocado, obsesionado en resistir, en mantener el poder a toda costa y esto lo ha llevado en algunas etapas, a ciertas dosis de pragmatismo en el tema económico, que puede introducir algunas reformas dentro del área de la economía, pero están lejos de ser, obviamente los cambios profundos que este país requiere para salir adelante y sobre todo, que todo el mundo o las mayorías puedan beneficiarse de esos cambios”, asegura.

Advierte que en la medida en que continuemos en este esquema, obviamente, esos anuncios hechos por el gobierno, solo quedan como una promesa.

Sobre la digitalización de la economía, Oliveros señala que en parte, ya eso está pasando, ya que esta es una economía donde la liquidez en bolívares ha venido cayendo fuertemente a lo largo de estos años, en estos momentos la liquidez en bolívares está por debajo de los $500 millones, mientras que el circulante en dólares, solo en efectivo, sin incluir lo que pueda tener cada venezolano en cuentas fuera de Venezuela, está en el orden de los US$ 2.000 millones, lo que evidencia que hay cuatro veces más dólares que bolívares en la economía venezolana.

Explica que de esa porción en bolívares, el efectivo no supera el 5%, de allí que al final, todo el manejo monetario de transacciones en Venezuela se hace en forma digital, el efectivo ha quedado como algo que muy pocos venezolanos tienen, que buena parte de la población padece para conseguirlo, sobre todo para el transporte público, o sea que sería profundizar en este tema, que ya es algo que viene ocurriendo en la economía, producto de la hiperinflación, de acciones que el Banco Central no ha tomado y es la admisión de que el Estado no va a fabricar más efectivo sino que va a pasar a un esquema de medios de pago digitales.

“Esto tiene unos retos importantes, amerita toda una logística que hay que llevar a cabo, no me queda claro si se puede hacer rápidamente, pero ya hay una admisión de ese problema, pero además de eso las casas de moneda tradicionales que han trabajado con el Banco Central para hacer los billetes que hemos usado a lo largo de estos años, lamentablemente en las condiciones actuales del país y en el tema sancionatorio, no van a poder hacer los billetes, este es un grave problema que también tiene el Gobierno y que lo esta forzando a estas soluciones digitales, dada la imposibilidad de poder fabricar más billetes”, afirmó.

El especialista estima que mantener el esquema del 7+7 constituye un gran reto para el sector privado, tienen que tratar de adaptarse a esta nueva realidad, dijo que estima que este esquema se va a mantener por lo menos en el primer semestre de este año y tal vez una buena parte del segundo semestre. “Si bien el mundo viene avanzando a pasos agigantados con la vacunación para mitigar los efectos adversos del virus, lamentablemente un proceso similar en Venezuela esta muy lejos de llevarse a cabo, sobre todo por las condiciones que tiene el país y sobre todo por las condiciones financieras que tiene Venezuela; creo que el esquema 7+7 va estar en forma permanente en la dinámica de planificación económica de todos los sectores y estos tienen que asimilarlo, porque es una realidad, y adaptarse a este proceso y esto ya está ocurriendo en el país, incluso en importantes empresas que están tomando las previsiones, algunas empresas han migrado hacia los desarrollos digitales, hacia la planificación entre semanas de paralización; otro grupo de empresas, de alguna manera sigue operando permanentemente y se lo permiten porque son empresas vinculadas con la manufactura y hay unos sectores que tienen que entrar en un proceso de revisión profunda porque están seriamente afectados, como son los servicios, el turismo, hotelero que tienen una afectaciones muy profundas porque son de los más golpeados por el tema de la pandemia”, afirmó el especialista en el Circuito Éxito.

