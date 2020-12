Ingreso de migrantes venezolanos a Colombia de manera irregular asciende a 200 personas diariamente

- Publicidad -

La dinámica migratoria venezolana comienza a cambiar, y aquellos ciudadanos venezolanos que habían retornado a Venezuela a comienzos de la pandemia, comienzan a regresar a Colombia y esta vez lo hacen en compañía de, al menos, una persona más.

Según el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, en los últimos dos meses, se han ubicado en las diferentes carreteras del país a más de 12 mil migrantes venezolanos, quienes de manera irregular habrían ingresado al territorio nacional, huyendo de la situación actual de Venezuela.

La cifra, que da cuenta de cerca de 200 registros irregulares diarios, ha llamado la atención Migración Colombia, por lo que la entidad hizo un llamado a la población extranjera para que se abstenga de utilizar pasos no autorizados y de exponer su vida a manos de terceros.

“Desde Migración Colombia hacemos un llamado a la población extranjera para que no se exponga y mucho menos caiga en manos de avivatos, quienes bajo falsas promesas de ayuda, lo único que buscan es aprovecharse de su situación”, dijo.

Espinosa recordó que la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra actualmente cerrada, para evitar una propagación del Covid-19, que ponga en riesgo a nacionales y extranjeros.

“Cuando un migrante decide cruzar de manera irregular no solo arriesga su vida, sino también su patrimonio. El paso por trocha cuesta aproximadamente 50 mil pesos y a eso se le suma que el pasaje desde la frontera al interior del país, en buses de turismo no autorizados, cuesta tres veces más que el valor normal. Ayudar no es abusar del migrante y por eso hemos reforzados los pasos no autorizados con la colaboración del Ejército Nacional. Hemos aumentado el número de controles viales con el apoyo de la Policía Nacional y estamos trabajando en sanciones mucho más duras para las empresas de transporte, con la Superintendencia de Transporte. Migrar es un derecho, pero debe hacerse respetando las normas de cada país y aún más, sin poner en riesgo nuestra integridad, nuestra vida”; afirmó Espinosa Palacios.

