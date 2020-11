Diputada Karim Vera denuncia que caminantes son presa fácil para grupos irregulares

- Publicidad -

Grupos irregulares se están aprovechando, de la desesperación de centenares de familias que intentan huir de Venezuela por la grave crisis económica y social, y los están incorporando a sus filas, denunció este viernes la presidenta de la subcomisión de fronteras de la Asamblea Nacional, diputada Karim Vera, reseñó El Impulso.

“Los caminantes siguen llegando por la troncal 5 para salir de Venezuela por San Antonio, cruzando el río Táchira y como el caudal ha disminuido, se estima que alrededor de mil familias están utilizando las trochas por ese lado para huir. También pudimos constatar que desde la semana pasada ha ido en aumento la llegada de ciudadanos que están transitando la panamericana, vía que comunica Táchira con Mérida, para salir del país por Boca de Grita, el escenario es muy delicado, la crisis humanitaria se agrava, ya que muchos de estos hermanos no tienen dinero para el pasaje y llevan destino incierto, presa fácil para los grupos irregulares como la guerrilla y el ELN que operan en las zonas fronterizas y están captando a familias enteras”, señaló la legisladora.

Vera alertó al mundo de la grave situación, “conocemos muy bien cómo operan esos grupos subversivos, tampoco es menos cierto que vemos las condiciones en las que se están trasladando los venezolanos para llegar a la frontera y apostar a una estabilidad que claramente en Venezuela no alcanzan tener. El costo de la vida se ha vuelto un morral más pesado a todo lo que cargan encima nuestros caminantes. Hacemos un llamado a todas las instituciones Internacionales como la UNICEF, hay muchos niños, inclusive de días de nacidos, expuestos no solo a ser incorporados a grupos irregulares, sino a ser arrastrados junto a sus padres por el río, no tienen alimentación ni hidratación que les permita una evolución, también hacemos un llamado de desesperación a la CIDH, nuestros hermanos necesitan atención, no los abandonemos a sus suertes”, advirtió la parlamentaria.

