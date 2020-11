Comerciantes explican cómo entendieron el alza de precios en dólares

- Publicidad -

Desde hace tres años Venezuela está sumergida en una espiral hiperinflacionaria, calificada como una de las peores crisis económicas a nivel mundial.

Los altos niveles de devaluación de la moneda y el continuo incremento de precios han dado paso al uso del dólar como una forma de resguardar los activos, pero ¿Ésto realmente funciona?

Según los expertos, la hiperinflación en el contexto venezolano se maneja a un ritmo tan acelerado que ha causado que los precios en dólares también se devaluen. Sin embargo, ésta es una realidad que no muchos entienden hasta que experimentan en carne propia el aumento de precios.

Servicios odontológicos

Ángela tiene 35 años y tiene un consultorio odontológico. Ella cuenta que no entendía por qué los precios en dólares subían «era ilógico para mí, pero cuando tienes un negocio que atender lo comprendes».

«Me ha pasado que me preguntan cuánto cuesta un procedimiento odontológico y al par de semanas cuando van a consulta el precio cambia, así que la gente se molesta conmigo, pero no es mi culpa», comenta.

«Lo que la gente no sabe es que los materiales también suben, se elevan los gastos de alquiler y servicios, y eso quieras o no debes añadirlo a los costos», puntaliza.

Relata que de una semana a otra una caja de guantes aumentó $10 sobre el precio que manejaba y éstos son indispensables para su labor.

Ese sólo fue un ejemplo, pero apunta que ocurre con otras muchas cosas que pueden parecer tonterías, pero cuando sumas te empujan a elevar tus tarifas.

Vendedores de comida

La salud no es el único rubro que sufre continuos aumento, el rubro de alimentos también es golpeado seguidamente, independientemente de si las compras y ventas se hacen en bolívares o dólares.

Manuel cuenta que prepara comida y pasapalos por encargo. Trata de mantener sus precios, pero confiesa que últimamente se le dificulta.

«Los ingredientes para los platos suben todos los días», enfatiza.

Él cuenta que si quiere mantener la calidad de sus platillos también debe ajustar precios. No obstante «la gente no entiende eso y a veces pelea. Yo no tengo la culpa, si quiero mantener las porciones y el sabor, debo subir los precios para poder cubrir mis gastos y tener algo de ganancias».

Este joven cuenta que se quedó sin trabajo por la cuarentena y que vender comida fue su salvación; también relata que dedicarse a este oficio fue lo que le permitió entender por qué los precios en dólares también se elevan.

«Quiera o no me ha tocado usar más dólares para comprar la comida y no porque los precios de esas cosas estén en divisas, sino porque lo que marcan en bolívares siempre es más».

Si bien es cierto que la crisis económica que vive el país devalúa continuamente la moneda nacional e incluso los presupuestos en dólares no cubren lo necesario, es innegable que las divisas siguen siendo el método favorito de los venezolanos para resguardar su poder adquisitivo.

