Trabajadores de PDV-Marina alertan sobre el 70% de paralización de la flota

Los petroleros siguen rechazando el deterioro de sus instalaciones de trabajo. Hoy en el muelle de Guaraguao hicieron presencia los 386 trabajadores de Pdv Marina filial de PDVSA para exigir la destitución del presidente de Pdv-Marina, Cesar Romero, según nota de prensa.

Geovanni Queva Secretario de Acta y Correspondencia de SINTRAPER, afiliado a la FUTPV, en representación de los 1600 trabajadores que conforman la Naviera, manifestó la preocupación que tienen todos sus compañeros de trabajo, ya que han visto en los últimos 8 meses destruirse de una manera significativa, y en varias oportunidades han intentado establecer conversaciones con el gerente , Cesar Romero, y se les ha hecho imposible, ya que el mencionado según su opinión no está despachando de ningunas de las oficinas de Pdvmarina, si no lo está haciendo desde uno de los edificios privado lujoso, que queda en las Mercedes en Caracas donde los trabajadores no tienen acceso.

“ Presidente amigo Nicolás Maduro, Ministro Tareck El Aissami , nosotros los trabajadores sabemos cómo rescatar nuestra naviera y ponerla al servicio de la Patria, si en el 2002 fuimos nosotros que como un solo hombre, no permitimos que las maniobras se paralizaran hoy no va ser diferente, hoy vemos como Cesar Romero y la gerente de Recursos Humanos, Mariangel Rodríguez, lo que están buscado es el descontento de los trabajadores, porque no se explica cómo aparte de destruir la naviera, hoy le quita el mercado a unos padres y madres de familia que está en unas condiciones Médicas determinantes (cáncer) estamos seguro que usted Ministro Tarek, no sabe la verdad de lo que está pasando en Pdvmarina, venga y reúnase con los trabajadores como lo ha hecho en la Refinería El Palito, en CRP y otros sitios laborales, acción que nos consta que usted ha dado la cara, todo lo contrario al señor Cesar Romero” acotó.

El secretario de acta y correspondencia del sindicato Sintraper, afiliado a la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleo de Venezuela, Jovani Queva, denunció el deterioro y la falta de mantenimiento de las embarcaciones pertenecientes a la empresa PDV Marina, en entrevista para Unión Radio.

Alertó que el 70% de la flota se encuentra paralizada. El sindicalista sostuvo que los trabajadores tienen la disposición de levantar y fortalecer la naviera.

En su opinión, la directiva ha permitido la decadencia de la compañía, «hemos tratado por todos los medios, hemos ido a Caracas, hemos tratado de establecer una conversación sana con el presidente de PDV Marina, pero las solicitudes no han sido atendidas», lamentó.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos de Unión Radio, señaló que la situación en Puerto La Cruz es crítica, aseguró que se contaba con 14 remolcadores y solo hay cuatro disponibles, «trabajando a media máquina, cada remolcador utiliza dos generadores y utiliza uno»

Por su parte, Luis Vivas, Jefe de Máquina de los Remolcadores con 26 años de experiencia, manifiesta que la gestión de Romero durante los 8 meses frente a la filial estatal ha traído incontables desmejoras en la nómina, desatención hacia el gremio y en gran parte una decadencia en la naviera nunca antes vista. «Hemos ido a los muelles Maracaibo, La Guaira, Puerto Cabello y aquí mismo en nuestro Estado, donde hemos observado que las áreas se encuentran en precarias condiciones.

¨Solicitamos la presencia del Ministro, Tareck para que él mismo personalmente investigue que los señalamientos que hoy hacemos no son mentiras y se dé cuenta de la forma cómo viola nuestros derechos el capitán César Romero.

Agregó que de 14 remolcadores que llegaron a PDV Marina, entre 2012 y 2016, solamente cuatro están operativos en Puerto La Cruz, en el Estado Zulia de 6 funcionan sólo 2 y en Puerto Cabello de 4 remolcadores solo 2 están operativo.

Los afectados explicaron que esta situación de conflicto altera la realización de las maniobras y los somete a condiciones infrahumanas laborales, nunca vistas en esa institución, es por ello que hacen un llamado al ministroTareck y al presidente Maduro para que intervengan de inmediato la naviera.

Catalogó a Romero como cómplice del Instituto Nacional de Espacios Aéreos, (INEA), quién se apodera arbitrariamente de las maniobras de las monoboyas y custodias de las mismas trayendo como consecuencia que muchos padres y madres de familia se queden sin mercado, derecho que habían adquirido desde hace 10 meses.

Enfatizo “ nosotros los trabajadores tenemos las herramientas para rescatar la naviera convirtiéndola en una unidad productiva en donde se rescate PDVMARINA Y gane el Estado, los trabajadores y no personal como Cesar Romero y la Gerente de RRHH MariangelRodriguez,quiénes vinieron a destruir la naviera y la moral de los trabajadores”.

Para lostrabajadores son pretensiones mal sanas donde buscan desmoralizar al trabajadores para las próximas elecciones del 6 de diciembre.

Vivas resaltó además “Aprovechamos la oportunidad para saludar la gestión de Ministro TareckEl Aissami y respaldar al presidente Nicolás Maduro, a quiénes acompañaremos en eta nueva misión, ustedes que han demostrado ser unos camaradas obrerista y de lucha incansable, estaremos con ustedes este 6 de diciembre como un solo hombre y un solo corazón”.

