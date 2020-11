Precios de pinturas del hogar rompen la costumbre venezolana de arreglar la casa en diciembre

- Publicidad -

Por tradición los venezolanos pintan la casa para la navidad, la costumbre quedó en el pasado en vista del alto costo de la pintura y los materiales. La gente prioriza la adquisición de alimentos para las fiestas, reseñó 2001onine.com.

Beatriz Hernández señaló que en diciembre no pintará la casa. «No, esas pinturas están muy costosas. Este año lavaré cortinas y ventanas, haré limpieza general y colocaré el arbolito de todos los años«.

Añadió que «aquí se pintó hace siete años y después de eso más nunca. Para esta navidad la prioridad es compartir con mis hijos, hacer un poquito de hallacas y bollitos. Los muchachos traen y hacemos el gasto y el trabajo entre todos, pero nada de estrenos y regalos».

Elizabeth Moreira indicó que «tengo que pintar la casa pero no lo haré porque no puedo. Pienso que en esta época todo es muy costoso y roban más. Lo haré en febrero o marzo que los precios bajan, baja el boom. Ahorita es una locura, todo aumenta y los comercios aprovechan».

Expresó que «para diciembre la comida es la prioridad, para el diario y para las fechas de diciembre. Se cena cualquier cosa. Nosotros no haremos nada en navidad. Mientras la gente está de duelo en el mundo pienso que no hay nada que celebrar».

Gabriela Salazar aseguró que no puede hacer remodelaciones ni pintar la casa para diciembre. «Cuando mucho bajar y lavar la cortina y los forros de las sillas, de resto nada nuevo, ni pintar ni remodelar a menos que sea una emergencia».

Destacó que «hace como 15 días vi una lata de pintura en una ferretería entre $15 y$20, no sé qué calidad tendrá y la mano de obra bueno, últimamente lo hacía uno. No sé cuántos años tengo que no pinto ni mi cuarto».

Para estas fechas la prioridad en mi casa es «la comida por supuesto, mayormente para el mes y para el 24 y el 31 se harán hallacas, que siempre se hacen». «Agarro un trapito y limpio lo que esté sucio y ya. Uno pintaba y arreglaba porque tenía visitas y este año está como difícil», precisó.

La consumidora Carolina Moreno aseguró que «pintar definitivamente no lo haré porque un galón de pintura Brillo de Seda tipo A cuesta $30. No puedo costear eso, antes siempre pintaba la casa».

«Como pinté hace tiempo con Brillo de Seda, lavaré las paredes. Esperaré que a mi esposo le paguen las utilidades y ver si él puede costear el valor de la pintura y la mano de obra», explicó. Detalló que «para estas fechas en mi casa tendrá prioridad la comida. Trataremos de hacer hallacas para 24 y 31 de diciembre».

Martha Ollarves manifestó que este año «no pintaré la casa porque no hay dinero, ni siquiera he preguntado. Antes lo hacía todos los años».

«En mi casa tendrá preferencia la comida para diciembre, no voy a gastar todo lo del mes en dos días. Este año no haré hallacas, de repente compro un pollo, pero no pernil porque no hay dinero para eso», aclaró.

Argenis Cortez expresó que «quisiera pintar, tengo que averiguar porque las pinturas están muy caras. Voy a ver si alcanza aunque sea para un galoncito o este año habrá que lavar paredes y cortinas». «En mi casa tiene prioridad la comida del 24 y 31 aparte de la normal, la ropita para los estrenos de los chamos, y la pintura de ultimo«, explicó.

