Gobierno aprueba el trabajo de mayoristas de turismo y agencias de viajes

El sector se mantenía detenido desde mediados de marzo, producto de la pandemia del COVID-19 y corría el riesgo de desaparecer si no se permitía la reapertura de operaciones.

- Publicidad -

La Junta Directiva de Avemarep (Asociación Venezolana de Mayoristas y

Empresas de Representaciones Turísticas) informó a Descifrado que luego de una reunión virtual ayer miércoles en la tarde, con el ministro de Turismo, Alí Padrón, se acordaron varios puntos que permitirán el trabajo de ese sector.

Los puntos aprobados en la reunión contemplan:

• Todo el sector turismo va a ser flexibilizado, paulatinamente. La idea es ir avanzando e ir más allá del 7 + 7 Plus.

• En cuanto a la intermediación de servicios turísticos, se informó que las personas desde sus casas pueden trabajar. Por ejemplo, alojamiento de un hotel, algún paquete, etc. Las ventas se pueden hacer online. Si las aerolíneas están vendiendo los boletos, la intermediación también lo puede hacer. Eso se puede vender online. No hay problema.

- Publicidad -

Lea además: AKB permite la recarga de su billetera digital con el uso de Zelle

• El ministro reiteró que si ya las aerolíneas están vendiendo boletos, ustedes lo pueden hacer y vender online. Lo que no está autorizado todavía, son los espacios cerrados, el uso de las oficinas.

• Las agencias y mayoristas pueden promocionar los servicios turísticos, que ya estén autorizados.

• Ventas a futuro de servicios que no estén autorizados aun o estén cerrados, no se puede hacer. No se puede promocionar ni siquiera,

porque sería una oferta engañosa

• El sector podrá ir vendiendo servicios que se vayan abriendo paulatinamente.

• Estamos en una Gran Prueba Piloto, si no lo hacemos así, corremos el

riesgo de que el resultado no sea el esperado y cierren las

actividades nuevamente.

•Se va a ir abriendo todo el espacio aéreo, paulatinamente. Por ejemplo México, República Dominicana, Habana, Estambul, entre otros. Y poco a poco se irán incluyendo otros destinos.

• Todas las dudas acerca de pruebas Covid 19 y protocolos, serán anunciados en su momento. Cuando haya apertura más amplia de los cielos.

• Saime: vienen medidas paulatinas, en tema de pasaportes y prorrogas, dentro de las restricciones, protocolos, etc. En su oportunidad el Saime se pronunciará.

• En cuanto a protocolos frente a la pandemia y la operación de empresas de turismo, el ministro informó que en su despacho están trabajando en la creación de un sello denominando “Espacio Seguro” y no así con el término “Covid Free” el cual ya no se usa, no es real.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado