BBC: Mundo cinematográfico lamenta el fallecimiento del actor Sean Connery

La muerte del actor escocés Sean Connery, mejor conocido por su interpretación del sofisticado agente 007, fue anunciada por la BBC este sábado. La causa de su muerte se desconoce en este momento.

Connery es conocido como el primero en llevar el papel de Bond a la pantalla grande apareciendo en siete de los thrillers de espías que generaron una legión de fanáticos en todo el mundo.

Su carrera como actor abarcó décadas y sus numerosos premios incluyeron un Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro, informó la BBC.

Los homenajes han comenzado a llegar tras conocerse el fallecimiento de Sean Connery a sus 90 años, a través de las redes sociales diversas han sido las reacciones del mundo artístico.

El actor Hugh Jackman tuiteó: «Crecí idolatrando a Sean Conner. Una leyenda en la pantalla y fuera de ella. Descansa en paz».

Una cuenta de Twitter administrada por la familia y la oficina del compañero estrella de Bond, Sir Roger Moore, quien murió en 2017, rindió homenaje a Connery.

Con el nombre de usuario @sirrogermoore, el tweet decía: «Qué infinitamente triste escuchar la noticia de la muerte de Sir Sean Connery. Él y Roger fueron amigos durante muchas décadas y Roger siempre sostuvo que Sean era el mejor James Bond de todos los tiempos.

Y el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MOD) reveló que Connery había servido a las Fuerzas Armadas antes de convertirse en actor.

Al publicar un tributo, el MOD dijo: «RIP Sean Connery. Antes de interpretar a James Bond, sirvió a su país cuando era joven en el @RoyalNavy a bordo del HMS Formidable».

Otras películas de Connery incluyeron The Hunt for Red October , I ndiana Jones and the Last Crusade y The Rock .

