Representantes y docentes concuerdan en que servicios no son óptimos para iniciar clases

Representantes apoyan la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro con respecto a las clases, sin embargo, consideran importante el restablecimiento en todo el país del servicio de internet, telefonía fija y móvil para que los niños puedan cumplir con todas las asignaciones.

Por su parte los profesores manifestaron que iniciar las clases de manera online discriminaría a muchos estudiantes que no cuentan con los recursos, ni los servicios para estudiar a distancia.

Padres y representantes

Amanda Rodríguez dijo que “hasta los momentos las declaraciones del presidente Maduro son las más acertadas, ya que no ha llegado la vacuna del país y es exponer a los niños a contagiarse del virus. Por otro lado, no se puede tapar el sol con un dedo; sabemos que la telecomunicación en el país está fatal, entonces hay que reforzar bastante el tema del internet para que las clases puedan ser online sin ningún tipo de fallas. Que la información de los profesores y maestros para con los niños llegué de manera efectiva”.

Javier Mendoza expresó que “es sumamente importante que el ejecutivo nacional refuerce el internet en todo el país, venimos de un año escolar bastante atropellado donde muchos estudiantes no pudieron enviar, ni recibir correos electrónicos o mensajes de texto para poder realizar sus tareas y a pesar de que no fueron “raspados”, digamos que el índice académico bajó significativamente”.

Evelyn Rivas manifestó que “desde mi punto de vista este año escolar 2020-2021 va a ser nuevamente un fracaso por los diferentes problemas de servicios públicos y privados que existen en el país”.

Antonio González destacó que “es importante también que los profesores y docentes no envíen tanta tarea para que no cometan los mismos errores del año escolar pasado. Abarrotar a los niños de tarea no significa que aprenda más, nosotros como padres no tenemos las herramientas y no sabemos muchas veces cómo hacer para explicar un contenido”.

Profesores

La docente Daniela Escalona indicó que “es completamente imposible por los momentos el regreso a clases, tanto presencial, como de manera online. Presencial estaríamos exponiendo los niños y a las familias enteras y online estaríamos discriminando a muchos niños que no cuentan con internet, teléfono, inteligente o dinero para dirigirse, si es que abren algún cyber o recargar sus teléfonos si los tienen”.

La educadora afirmó que “realmente estamos atravesando por un momento bastante complicado y venimos de un año escolar que para nada fue normal, ni productivo, donde escasas veces llegaba la información completa y dónde las evaluaciones no se pudieron hacer realmente. Muchos padres hicieron la tarea de los niños y también algunos niños hicieron la tarea sin la supervisión de los padres”.

Señaló que “es bastante lamentable y deprimente para los estudiantes universitarios que no pudieron festejar su logro como licenciados en la república por el tema de la pandemia, pero es aún más deprimente aquellos que se esfuerzan estudiando para terminar haciendo trabajos informativos extraídos de internet para lograr salvar su carrera universitaria”.

El presidente de la Asamblea de Educación, sociólogo y profesor universitario, Tulio Ramírez, señaló este lunes en una entrevista, que el sector educacional no acepta el inicio de clases a distancia por considerar que no hay los recursos necesarios.

“Ni a distancia, ni mucho menos presencial, es imposible las escuelas no tienen como cambiar un bombillo, menos cumplir con los protocolos de bioseguridad”, explicó Ramírez.

En este sentido, advirtió que los docentes deben recibir un sueldo justo, además de asegurarles las condiciones necesarias para impartir clases a distancia. “La educación a distancia no es enviar y recibir correos, la educación a distancia supone un rediseño de estrategias e instrumentos a utilizar”, subrayó.

