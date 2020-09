En agosto Municipio Baruta reportó 907 fallas en servicios públicos

- Publicidad -

Durante el mes de agosto se contabilizaron 907 fallas en servicios públicos en las 3 parroquias que comprenden el municipio Baruta, según el sistema de reportes del Observatorio Vecinal.

Omar Villalba, director de esta Organización No Gubernamental, señaló que los mayores reportes están dirigidos a la prestación del servicio de agua, el cual registró 534 fallas. «la falta del vital líquido impide tomar una de las medidas más efectivas para prevenir el Covid-19, como lo es lavarse las manos».

Considera que la fragilidad del servicio de agua potable en la capital es alarmante. En plena pandemia, nuestros vecinos ubicados en las cotas altas, que ameritan mayor bombeo, hoy pueden sumar tal vez más de dos meses sin agua, y esto se debe a que el servicio no es consistente, los cronogramas no se cumplen, y en consecuencia no hay saturación que permita que el agua llegue a estas zonas.

«El tema del agua se está convirtiendo en una verdadera tragedia en sectores como Manzanares, Alto Prado y La Tahona. Pero no es una realidad única de Baruta. Las cotas altas de El Hatillo y Chacao están padeciendo la misma calamidad».

El director del Observatorio Vecinal también indicó que durante el mes de Agosto se reportaron 29 fallas en el servicio de electricidad y 19 fallas en servicios de telecomunicaciones.



«Queremos hacer énfasis en el tema eléctrico, ya que la inconsistencia de este servicio impacta directamente en otro, y eso se evidencia este mes, cuando nuevamente las fluctuaciones eléctricas en los Valles del Tuy impidieron que el servicio de agua potable se prestara de manera constante. .



En cuanto a la recolección de desechos sólidos se reportó una gestión positiva dentro del municipio Baruta.

