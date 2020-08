Entre 3 y 5 dólares se revende el litro de gasolina en Bolívar

- Publicidad -

El desabastecimiento de combustible en el estado Bolívar incrementa cada vez más el precio de la gasolina en el mercado negro. En Ciudad Guayana, Upata, incluso El Callao. Ciudadanos se han visto obligados a comprar gasolina por un mínimo de 3 dólares por litro.

Conforme se agudiza las posibilidades de abastecerse directamente en una estación de servicio, subsidiada o dolarizada, también aumentan el precio de reventa.

“Hasta la semana pasada me estaban cobraron 3.5 dólares el litro. Compré 10 porque no tenía nada de gasolina y necesitaba para al menos mover el carro para hacer la cola. Ya esta semana, como no están trabajando las bombas, la están cobrando en 5 dólares”, comentó Maritza, cuyo apellido prefirió reservar.

- Publicidad -

“A mí me la vendieron en 3 dólares, pero una vecina compró a 4 dólares. En mi caso no tengo muchos negocios cerca a los que me pueda ir caminando para comprar comida, agua, medicinas, productos de limpieza, de higiene, lo que uno necesita. Necesito moverme en carro, y lo hago casi que una vez a la semana, trato de hacer todo en un mismo sitio o que me quede todo cerca. Por mi zona tampoco pasa autobuses, e igual no me voy a montar en uno porque los he visto y allí no hay ningún distanciamiento”, agregó Ofelia Morales.

Lea además: EE.UU. sanciona a empresas acusadas de dar componentes a aerolínea iraní Mahan Air

Al menos dos personas aseguraron que esta semana les ofrecieron venta de gasolina en 10 dólares el litro.

Reventa de puestos

En las propias estaciones de servicio hay otro negocio, tanto por parte de civiles como de funcionarios militares: la venta de puestos en las colas o permitir el paso sin pasar precisamente hasta una semana a la espera del despacho.

Conductores comentaron a Correo del Caroní que los puestos en cola los venden en 10 dólares. Esta es la misma tarifa que pagarían a funcionarios militares para ingresar a las estaciones de servicio sin hacer cola.

“Por eso es que siempre queda gente por fuera. Te dicen que echaron gasolina a 300 carros, pero resulta que de la cola no echan ni a 200. Siempre ves carros parados en los alrededores, esperando que les den la seña para pasar”, denunció un conductor que prefirió no identificarse.

De acuerdo con el Observatorio Popular de la Gasolina que lleva Primero Justicia a nivel nacional, hasta el 13 de agosto el precio en el mercado negro en promedio oscilaba entre 2 y 3.5 dólares.

El diputado Rachid Yasbek denunció incluso el desvío de combustible en el sur de Bolívar, donde la gasolina se cotiza en oro.

“Las gandolas que van hacia el sur del estado ni siquiera van hacia las estaciones de servicio, sino a las alianzas mineras. Una gandola antes costaba un kilo de oro, unos 39 mil litros, hoy puede costar hasta dos kilos de oro. Estas alianzas venden la gasolina en las poblaciones del sur entre 2 y 3 dólares por litro”, señaló Yasbek como parte del balance.

A pesar de que esta semana, por ser de cuarentena radical, no hay despacho de gasolina, a excepción de las priorizadas, vehículos comenzaron a hacer cola desde el martes 18 de agosto en las diferentes estaciones de servicio dolarizadas de Ciudad Guayana. Esto sin tener la certeza de que la próxima semana el régimen incluya a Bolívar entre los estados con flexibilización, y se autorice el despacho de combustible.

Tomado de correodelcaroni.com –Por Jhoalys Siverio

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado