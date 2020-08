Escasez de combustible alienta el crecimiento del mercado negro de gasolina

- Publicidad -

Elías Bessis, expresidente de Fedecámaras en la región y actualmente al frente de la presidencia de la Cámara de Importadores de Repuestos Automotores del estado Lara (Cidralara), señaló que como la mayoría de los dueños de vehículos ha vivido las dificultades que ocasiona la falta de gasolina.



Confiesa que tenía que pagar 100 dólares para equipar su camioneta, pero como casi nunca hay combustible en las estaciones de servicio, fuera de ellas cada litro es vendido a dos dólares, optó por comprarse una moto, la cual le funciona con ocho dólares.



“No es que me lo contaron, sino que lo he presenciado y por eso puedo afirmar que la falta de gasollna, no sólo ha hecho que algunas personas tengan que permanecer hasta once días haciendo cola en una estación de servicio, sino que ha aflorado en forma alarmante el mercado negro y la corrupción”, expresó al ser entrevistado por Elimpulso.com.

“Esta situación irregular, la conoce todo el mundo, porque hay funcionarios que le ofrecen a las personas, que están sumamente necesitadas, conseguirles el combustible a precios exorbitantes. Como yo no estoy de acuerdo con la proliferación de esas prácticas, decidí dejar estacionado mi camioneta y comprarme una moto pequeña para movilizarme diariamente y, por supuesto, puedo equiparla con ocho dólares”, acotó.



En cuanto a su actividad, como dueño de una casa de repuestos y dirigente gremial del sector, dice que la falta de combustible ha agravado la ya difícil situación de los repuesteros en todo el país.



“Las medidas de flexibilización que ha impuesto el Ejecutivo Nacional no contribuyen en nada en mejorar la situación económica en general, porque no sólo están perjudicados los empresarios sino los trabajadores y toda la población. Toda la actividad económica se está desarrollando mediante el uso del dólar, porque ya el bolívar perdió su condición de moneda de curso legal y cada día registra los embates de la hiperinflación”, afirmó.



En este sentido, manifestó que “el dólar no se devalúa, sino el bolívar. Como ciudadano venezolano considero que esto que está ocurriendo es una desgracia, porque debiéramos tener como signo monetario el bolívar, pero no es así. Es totalmente ilegal e inconstitucional que sea el dólar la moneda de circulación en todo el país, pero así lo han impuesto las circunstancias.

En nuestro caso, para nacionalizar tres containers de 120 mil dólares en repuestos de rodamiento que no se producen en el país, hay que pagar 1.200 millones de bolívares al Estado venezolano. Los equipos producidos en el país están exentos de carga tributaria”.



Por último, señaló que “la actividad ha mermado, los dueños de establecimientos tienen que cubrir los mismos gastos como si se estuviera trabajando en condiciones normales y la aplicación del sistema de 7 x 7 en nada beneficia, porque hay que mantener cerrados los negocios. De no buscarse alternativas, la situación empeorará, ya que la falta de combustible, aunado a las medidas preventivas que no han dado resultados porque han aumentado los números de contagiados y fallecidos, nos indican que los días por venir serán peores”.

Con información de El Impulso.

