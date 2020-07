Bodegas en residencias privadas esperan poder vender sin restricción en Miranda

- Publicidad -

Muchos son los conjuntos residenciales que en sus partes bajas tienen locales de venta de comida. Ante el decreto anunciado por el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, que ordena la venta de productos y bienes esenciales por número de cédula de identidad, los vendedores se encuentran en expectativa.

«Nosotros seguiremos vendiendo normal. Si alguna autoridad viene y nos dice que debemos atenernos al cronograma pues lo haremos, pero mientras tanto no aplicaremos el cronograma. Esto es una urbanizaciñon privada, no vienen de afuera a comprar. Y a veces hasta llevamos la compra a los apartamentos para que la gente no salga de casa», dijo José Blanco, dueño de una bodega que funciona en la planta baja de un edificio ubicado en un sector cerrado de Guatire.

Otra de las preocupaciones que han surgido a raíz de este anuncio, y que se puede ver en los comentarios de redes sociales, es cómo harán aquellas personas que viven del día a día.

«Yo no tengo dinero para hacer un mercado para varios días. Yo trabajo por día y con eso llevo la comida para la casa. Entonces ahora ¿qué hago? ¿Le digo a mis hijos que vamos a dejar de comer 4 días porque no me toca comprar? Es una decisión pensada para los ricos que tienen comida en sus neveras. Para el resto es lanzarnos a un abismo de angustia. No piensan en el pueblo. No nos matará el virus sino el hambre», dijo Rosa Martínez, habitante de Petare que vive de vender donas en la calle.

Héctor Rodríguez, tremenda creatividad la d esta gente es impresionante me imagino q a ellos no les falta nada en su despensa y nevera, recuerda que la gente solo compran comida y muchos viven el día a día para comer. Enciendan esas neuronas en beneficio del pueblo. — Gustavo Godoy (@Originario17) July 28, 2020

@NicolasMaduro Buenas tardes me parece una locura la medida que esta tomando hector Rodríguez ya que abemos personas que vivimos del dia a — Erwin (@Erwin54024546) July 28, 2020

