BCV: Reservas internacionales suben US$ 70,0 millones y cierran en US$ 6.470 millones

Las reservas internacionales netas de la República, al 02 de julio registran un saldo de US$ 6,467 millones, lo que refleja un alza de US$ 70,0 millones, en comparación con el saldo de la semana anterior, el cual se ubicó en US$ 6.397 millones.

De acuerdo con la información obtenida en el portal del Banco Central de Venezuela, el saldo del Fondo de Estabilización Macroecónomica se mantiene en US$ 3,0 millones, por cuanto el gobierno venezolano no hizo nuevos aportes, luego de haber sustraído los US$ 800 millones que se mantenían como saldo.

Con el comportamiento registrado por las reservas internacionales esta semana, el saldo de los activos de la República el exterior, se ubican en US$ 6.470 millones, en tanto que las reservas operativas del Banco Central de Venezuela siguen sin mayores variaciones.

Tomado de El Impulso

