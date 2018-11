Redworking, para impulsar emprendimientos venezolanos

- Publicidad -

Caracas.- El próximo 1 de diciembre, el Hotel D&D Tibana Caracas será sede de un encuentro denominado Redworking, destinado a que los emprendedores de Venezuela formen alianzas y definan la mejor estrategia para el éxito en el país.

En conversaciones con la CEO DE Who Are You Agency (marketing digital), Rogsel Castillo, se pudo conocer el alcance que tendrá este evento, al igual que su objetivo principal.

“Redworking es un producto que creamos para ofrecer servicios de capacitación a emprendedores. Redworking En Acción será un evento que comprenderá una charla sobre los emprendimientos digitales, cómo emprender en Venezuela”, detalló Castillo.

La experta en marketing digital aseguró también que tienen previsto prepara una dinámica, la cual contará con el emprendedor como protagonista.

“El emprendedor tendrá un minuto para hablar de su proyecto, decir qué ofrece su emprendimiento y qué hacen de actividades.

Castillo resaltó la importancia de crear una red de emprendimientos entre comerciantes, asegurando que “esta actividad es un hecho completo, todos los humanos estamos capacitados para hacerlo; hay momentos en que es necesario poder contar con socios, en vista que hay otras personas que están atravesando lo mismo que tu… Cada uno te puede dar una mano y ayudarte a resolver cualquier tipo de inconveniente.

Emprender, no es apto para “flojos”

La CEO aseguró que pese a la situación que actualmente vive Venezuela, el emprendimiento es una tarea que aún se puede hacer siempre y cuando se tenga como norte el arduo trabajo.

“Emprender no es apto para flojos, hay que trabajar mucho… Los sacrificios en cuanto a las actividades sociales están a la orden del día”, enfatizó.

Castillo detalló que una de las claves para un buen trabajo es aplicar la hipótesis del Producto Mínimo Viable, la cual consiste en un proyecto donde se elabora un plan inicial.

“Es necesario medir la hipótesis, hay que saber cuánto es lo mínimo que se puede ingresar en el mercado, ¿Te lo van a comprar?, ¿Será viable en el mercado donde se quiere entrar? Todas estas interrogantes son necesarias previo a un emprendimiento”, destacó

La experta en marketing indicó que pese a todas las adversidades que puede presentar la coyuntura actual del país, conoce de muchos casos de negocios que han triunfado al punto de no darse vasto para atender a toda la cartera de clientes, lo que demuestra que “si se tiene un buen plan de trabajo, un producto innovador, que se pueda internacionalizar para que cotice en moneda extranjera, el éxito llegará seguramente”.

El manejo de la tecnología es un factor fundamental

Castillo resaltó la importancia del manejo de las nuevas tendencias tecnológicas, en particular el marketing digital dado a que este asunto puede marcar o no el éxito del posicionamiento en la red deseada.

“He visto mucho malos manejos en cuanto a las estrategias de marketing digital. Se tiene la idea que errónea que el marketing simplemente es publicar un post con muchos “likes”, tener un millón de seguidores siendo este un tema fundamental porque no siempre esto involucra necesariamente un millón de ventas… Hay que ser muy cuidadosos en cuanto al manejo de un potencial cliente, si no se tiene la estrategia ideal, simplemente se perderá”, detalló.

Sin embargo, la CEO de Who Are You Agency aseguró que el área digital tiene límites y aspectos que no puede abarcar, como la comunicación no verbal, la experiencia cara a cara, pese al alcance que está teniendo la inteligencia artificial (ai). Tomando en cuenta todos estos aspectos, las relaciones en el mundo “offline” siempre serán importantes.

“No solo se debe ser dependiente de las páginas web, también se necesitan tener otras vías para la comunicación con los clientes como pactar reuniones presenciales, enviar detalles y siempre teniendo presente la importancia de la comunicación verbal. ¿Qué pasa sí un día se pierde la conexión? ¿Qué pasa si un día la cuenta es bloqueada? La era digital seguirá su crecimiento, pero siempre es importante tener presente un puente presencial”, destacó Castillo.

Nunca dejen de emprender

Finalmente, Rogsel Castillo detalló que nunca se debe dejar a un lado la idea de emprender, aunque para hacerlo es necesario tomarse el tiempo necesario para el estudio del mercado al que se quiere llegar, al igual que manejar muy bien el Producto Mínimo Viable.

“Hay que determinar que la idea que se tiene será aplicable o no para el mercado donde se quiere entrar, de nada vale desarrollar un proyecto excelente si el mismo no será bien aceptado por la comunidad”, puntualizó