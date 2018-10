Venezuela tiene el peor desempeño del mundo en servicios públicos

Caracas.- El profesor Steve Hanke de Economía Aplicada de la Universidad Josh Hopkins, ubicada en Maryland (Estados Unidos) publicó a través de las redes sociales un informe donde catalogaron a Venezuela como uno de los países con los peores servicios públicos de todo el mundo.

El académico indicó que el Foro Mundial de Economía le otorgó el puesto 127 de 140 países con el “peor desempeño” en cuantos a servicios primordiales del mundo.

The World Economic Forum has #Venezuela ranked as 127th out of 140 countries on competitiveness. VNZ is the worlds “worst performer” in police services, public-sector performance, and property rights. A socialist country in action.https://t.co/sv8IgBoIcP

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) 17 de octubre de 2018