Podrían quedar en libertad acusados del sicariato del historiador Jorge Mier

El próximo 17 de octubre se dará inicio en el tribunal 4to del circuito judicial del Estado Nueva Esparta, el juicio contra los autores intelectuales del SICARIATO cometido al historiador Jorge Mier Hoffman. El presidente del circuito judicial del estado y los jueces que han llevado la causa durante el proceso inicial, han evidenciado parcialidad con los acusados, favoreciendo a estos otorgándoles medida cautelar sustitutiva de casa por carcel y cambio de la calificación por la que fueron acusados inicialmente; por tanto, se presume pudieran otorgar nuevas medidas a los acusados que pudieran absolverlos de su responsabilidad en el hecho.

El pasado17 de julio del 2015, el historiador Jorge Mier Hoffman, conducía su vehículo marca Nissan, acompañado por su esposa y nieta, cuando en la salida del Centro Comercial Costa Azul, en la isla de Margarita, fueron interceptados por dos sicarios identificados como Luis Guillermo Portillo Fermín y Elionell Mujica, quienes a bordo de una moto dispararon contra Mier Hoffman. Las investigaciones posteriores al crimen determinaron que se trataba de un crimen por encargo y que Marcelo José Prado del Carpio de 38 años, y su esposa Ingrid Cecilia Ball Goubat, de 35 años, contrataron a Portillo y Mujica para asesinar al historiador.

Tras un largo proceso judicial, y un conjunto de acciones por parte de organismos del estado venezolano en coordinación con INTERPOL se logra la extradición del ciudadano Marcelo Prado del Carpio, quien huyó durante 22 meses a los Estados Unidos luego que sucedió el crimen, y es en Julio de 2017 cuando el Tribunal 3º de Control de Nueva Esparta, otorgó medidas cautelares sustitutiva de casa por carcel para Marcelo José Prado del Carpio, de 39 años, por su presunta responsabilidad en la muerte del historiador Jorge Mier Hoffman.

Existe una posibilidad cierta de que este crimen quede sin castigo, por lo que la familia del historiador Jorge Mier Hoffman hizo llegar a nuestra redacción una entrevista y una carta pública escrita por Jorge Mier Medina, Hijo del Historiador Jorge Mier Hoffman, que publicamos textualmente a continuación:

PRESIDENTE MADURO: ¿A ESTO LE LLAMA HACER JUSTICIA?

PUES ASÍ FUNCIONA LA JUSTICIA EN VENEZUELA: ASESINOS DEL HISTORIADOR JORGE MIER HOFFMAN DISFRUTAN DE UNAS CONFORTABLES VACACIONES DE CASA POR CARCEL Y HASTA PODRÍAN QUEDAR EN LIBERTAD

El hijo del fallecido historiador Jorge Mier Hoffman, nos cuenta entre lágrimas e indignación, el duro camino que ha tenido que transitar junto a su familia en la búsqueda de justicia por la irreparable muerte de su padre. También nos recordó el momento en el que el presidente de la Republica, Nicolás Maduro, en un acto que transmitió en cadena nacional, se pronunció y dio las condolencias a la familia Mier por la muerte de su deudo, asumiendo compromiso como jefe de estado, en hacer justicia por el lamentable hecho “ya tenemos identificado a los asesinos y haremos que caiga todo el peso de la ley” dijo el mandatario en su alocución.

¿Pero qué ha sucedido en materia judicial y Penal en estos 3 años?… Pues al mejor estilo de la canción de Shakira (Bruta, Ciega, Sorda y Muda), así es como se ha comportado el TSJ al obviar las denuncias que la familia Mier ha relizado por diferentes medios de comunicación y a traves de escritos que han introducido ante los diferentes organismos que administran la justicia en nuestro pais (MP / TSJ / Defensoría del Pueblo / Inspectoría de Tribunales / Fiscalía General / Tribunal 3ero y 4to de Contro del Estado Nueva Esparta), en contra del Presidente del Circuito Judicial del Estado Nueva Esparta CNEL. JAIBER NUÑES y contra los jueces ROBERTO MORILLO, CRISTINA NARVAEZ Y LIZMAR ACOSTA por actos de corrupcion en el caso del asesinato del historiador.

Recordemos como transcurrieron los hechos: El 17 de Julio del 2015, es asesinado el reconocido historiador Jorge Mier Hoffman (Autor del libro “La Carta” y otras 16 obras literariaspublicadas a nivel internacional), mientras se trasladaba con su familia hacia el Centro Comercial Costa Azul, en Porlamar. Luego del suceso, intervinieron organismos policiales locales y por intercambio de disparos muere uno de los asesinos, identificado como ELIONEL MUJICA, y un segundo autor material, identificado como LUIS GUILLERMO PORTILLO, capturado y puesto a disposición del MP. Posterior a ello, una comisión especial del CICPC que intervino en la investigación, junto con el Ministerio Publico, determinaron con fundados y sólidos indicios que el asesinato se trató de un SICARIATO, e identifican con presunta participación como autores intelectuales a los ciudadanos MARCELO PRADO DEL CARPIO, INGRID CECILIA BALL, y BLADIMIRO MOVILLA, dos (2) de ellos socios de la empresa constructora MOVILLA GROUP, S.A, con quien Jorge Mier Hoffman sostenía un litigio ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat por estafa inmobiliaria. Para finales de Julio de ese mismo año, se emiten ordenes de Captura contra los ciudadanos antes mencionado y luego la INTERPOL emite ALERTA ROJA requiriendo la captura de los autores intelectuales quienes huyeron del país.

Entre tanto, conversando con el hijo del fallecido historiador, nos pidió difundir una “Carta Pública” dirigida al presidente Nicolás Maduro donde expresa con sus propias palabras lo siguiente:

CARTA PÚBLICA

Señor presidente Nicolás Maduro, me dirijo a usted por este medio, motivado a que a lo largo de estos últimos 3 años, que han transcurrido desde el lamentable e irreparable incidente donde perdió la vida mi amado padre y fue herida de gravedad mi sobrina, en manos de unos desalmados SICARIOS contratados por los ciudadanos MARCELO PRADO DEL CARPIO, INGRID CECILIA BALL, y BLADIMIRO MOVILLA, todos ellos, debidamente identificados en el expediente OP04- P2015-002307/ OP04-P2017-2502, he tenido que bregar con la incompetencia y la corrupcion que se hace presente en las instituciones públicas del estado, especialmente en el TSJ donde se evidencia que el acatamiento del COPP está de la mano a la cantidad de billete (y disculpe le hable tan claro y raspado, como bien dice usted habla el pueblo). HAY QUE SER UN ANIMAL O NO ESTAR FORMADO JURIDICAMENTE, para no darse cuenta de los desmanes y actos arbitrarios en desconocimiento de nuestra constitución y las leyes que rigen materia penal y judicial, se perpetra en el caso de mi padre por parte de estos funcionarios (Presidente del Circuito Judicial del Estado Nueva Esparta CNEL. JAIBER NUÑES y los jueces ROBERTO MORILLO, CRISTINA NARVAEZ Y LIZMAR ACOSTA), a quienes ACUSO ANTE USTED FORMALMENTE, por las irregularidades que se han materializado en el proceso judicial que llevan los tribunales neoespartanos, especificamente en el caso de mi padre cuyo expediente le hice mención anteriormente, y al cual le invito pueda usted mandar a revisar con algún funcionario competente y que conozca de las leyes, en especial en materia penal, para que pueda usted evidenciar lo que allí esta ocurriendo.

Hoy recurro ante usted, porque entendí luego de haber enviado mas de 50 comunicaciones oficiales a diferentes instancias (TSJ / MP / Defensoría del Pueblo / Fiscalía Superior / Tribunales de Nueva Esparta / Inspectoría de Tribunales / Asamblea Nacional entre otras), que en nuestro país la institucionalidad ha quedado a un lado, y solo la instrucción del cacique hace que los indios obedezcan; pues también lamento decirle que parece que a usted no lo ven como cacique Sr. Presidente, porque lo que usted intenta consutruir con las manos, sus séquitos lo destrozan con los pies, y así es como hoy los venezolanos vemos como se ha destruido la institucionalidad en nuestro país, donde la moral, los valores y principos tienen un precio y pagado en moneda extranjera. Tal vez usted piense que yo soy un oligarca, o un elemento pagado por gobiernos extranjeros para escribirle esta carta, o todas las opciones anteriores juntas; pero le digo: ESTA EQUIVOCADO… YO SOY UN HIJO QUE AUN LLORA A SU PADRE Y QUE ESTÁ ARRECHO… escúcheme bien, ARRECHO, por las injusticias que he tenido que vivir junto a mi familia en busca de que se haga justicia; elemental justicia que parte de la lógica jurídica, unos asesinos intelectuales que estuvieron en fuga por casi 2 años, que junto a los organismos policiales y entes del estado tuvimos que bregar durante mas de 22 meses para lograr sus capturas y que luego que son puestos a la orden del MP, el TSJ desconocen todo tipio de argumentos; argumentos sólidos, pruebas e indicios que reposan en el expediente, y que evidencian su clara participación en un delito el cual esta tipificado y penado internacionalmente como DELITOS DE SICARIATO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, TIPIFICADOS EN LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, y que hoy mientras escribo esta carta para usted, los jueces que le mencioné anteriormente, desconocieron y otorgaron beneficios a los autores intelectuales de este aberrante SICARIATO para que reposaran en sus lujosas casas en la isla de margarita, sin vigilancia policial, para que lleven una vida de dignos ciudadanos de la sociedad.

VEA BIEN A SU ALREDEDOR SEÑOR PRESIDENTE, los verdaderos buitres están a su lado, no soy yo, recuerde las palabras de nuestro libertador “Los estados son esclavos por la naturaleza de su constitución o por el abuso de ella” y en este caso, no siga permitiendo que abusen de ella, ejerza su voluntad y haga cumplir las leyes de nuestra república, y de respeto a la promesa que nos hizo en su alocución en cadena nacional “ mis condolencias a la familia del historiador Mier Hoffman (…) ya tenemos identificado a los asesinos y haremos que caiga todo el peso de la ley”. Se lo pide un hijo, un venezolano más que llora la muerte de su ser querido.

Atentamente,

Jorge Mier Medina (Hijo del Historiador Jorge Mier Hoffman)