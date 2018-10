Rafael Ramírez acusa a Zapatero y partidos de la oposición de recibir contratos petroleros en la faja del Orinoco

- Publicidad -

El ex presidente de Petróleos de Venezuela, S.A, (Pdvsa), Rafael Ramírez, ofreció una entrevista el pasado 11 de octubre al portal Noticiero Digital, donde entre otras cosas, el también ex ministro, aseguró que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y partidos políticos de oposición se han visto beneficiados con contratos de la Faja del Orinoco.

Punto de Corte

Ramírez, uno de los funcionarios más poderosos de la era “Chávez”, lleva más de un año revelando datos que incluyen a actuales dirigentes del gobierno de Maduro en situaciones ilícitas, a pesar de que fueron sus compañeros en el gabinete de Hugo Chávez por muchos años.

El exministro de Petróleo está montando una plataforma política, y no lo oculta; sostuvo, el jueves de la semana pasada (11 de octubre), una entrevista con Noticiero Digital en la que habló en extenso sobre sus proyectos y su visión del país y sobre sus años en el Gobierno.

El resultado de esa entrevista se publicará en tres entregas (lunes 15, martes 16 y miércoles 17), por la longitud de la misma, y versa sobre tres temas fundamentales: La crisis política que vive Venezuela (lunes), su gestión en Pdvsa y la economía en los años del chavismo (martes), así como las acusaciones de corrupción que se hacen sobre la empresa petrolera, su persona y sus allegados. Finalmente, se publicará, en formato PDF, la conversación como ocurrió, para que los lectores interesados puedan leerla completa.

En esta entrega, Ramírez acusa a Nicolás Maduro de ser “el vampiro de Hugo Chávez”; afirma que Pdvsa está en vías de privatización, y señala que, entre otros, Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo y el propio José Luis Rodríguez Zapatero han recibido contratos petroleros.

“Zapatero recibió contratos petroleros”

Usted quiere montar una plataforma política, pero acaba de decir que usted no es político…

No, no, no. Yo soy un político, pero no un politiquero. Mi abuelo fue obrero petrolero, mi papá estuvo en la izquierda, fue guerrillero; mi mamá, economista. Yo vengo de una familia de profesionales. Estoy convencido de lo que yo pienso, de mis ideales.

Viendo los políticos de la oposición, está muy desprestigiada porque todos han hecho tratos con Maduro, ¡todos! Los de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, les han dado contratos petroleros, ¡es horrible! Hasta Zapatero ha recibido contratos petroleros…

¿Zapatero ha recibido contratos petroleros?

Él representa a una gente, unos españoles de apellido Cortina, que sí, han recibido un proyecto en la faja, pues… De ahí viene su apego a la democracia y el diálogo, pues.

Eso está ahí, lo que pasa es que nada de eso se discute ahora, son contratos de interés público que pasan directo al Tribunal Supremo de Justicia, por una sentencia donde dice que ellos son los que aprueban los contratos de interés público. ¡Imagínate esa cosa!

Dicen que no lo van a discutir en la Asamblea. Ponte tú que no se discuta en la Asamblea, pero discútelo en algún sitio. Lo que no puede ser es que ni los conozcas. No sabemos ni qué tipo de contratos son, no se sabe nada de nada. Está diseñado así. No se sabe nada, cuánto es la inflación, cuánto es la devaluación, no se sabe cuánto es la mortalidad infantil, y cuando a la ministra (María Eugenia Sader) se le ocurrió publicar los números la botaron. No se sabe la afectación de los pueblos indígenas en el Arco Minero, el destrozo ambiental que están haciendo; es terrible.

Yo digo que esto no va a terminar bien. Ya para muchos venezolanos terminó muy mal. Para el que no encontró medicinas, el que se fue del país, el de sida que se muere. Para muchos terminó muy mal. Pero para estos señores va a terminar peor.

¿Con quién habla usted de peso en este país? ¿Quiénes son sus interlocutores?

Si yo te doy nombres los voy a meter en problemas…

No, pero en genérico. O nombres del exilio, pues. Luisa Ortega Díaz, por ejemplo.

(Pausa) Ah, sí, he hablado con ella poco. Yo le hice a ella algunos señalamientos, le dije “no te estés tomando fotos con gente de la derecha, de la extrema derecha”.

¿Usted habla con gente de la oposición?

He hablado con ellos, sí. Con esta guerra de ojo por ojo todo el mundo está tuerto. Pero hablo mucho con gente del chavismo. Suceda lo que suceda en el país, el chavismo va a seguir jugando un importante papel. He hablado con jefes militares, jefes políticos, y todos están aterrorizados, porque cuando hablan conmigo a todos les pinchan los teléfonos. Les advierten que no hablen conmigo. Por eso te decía, este es un país de miedo. A mí me parece impresionante que comandantes de Chávez tienen miedo de que un policía, que por cierto, a veces no son ni siquiera venezolanos, les echen a perder la vida. Es muy complicado.

