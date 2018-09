Alvarado: El responsable de que no haya efectivo es el BCV

- Publicidad -

El diputado de la Asamblea Nacional, Angel Alvarado, responsabilizó este viernes al Banco Central de Venezuela (BCV) y al gobierno nacional de la escasez de dinero en efectivo en las entidades bancarias.

Union Radio

Aseguró que no hay cantidad suficiente de billetes porque no se están imprimiendo, ”la cantidad de circulante no es proporcional a la cantidad de liquidez que hay en todo el sistema y el ejecutivo emite dinero, pero no lo imprime”.



“Aquí nuevamente se trata de descargar la culpa sobre la víctima, así como en el caso de los automercados en el que se termina encarcelando al gerente, aquí el responsable que no haya efectivo no es la banca, es el Banco Central que no imprime dinero y es el gobierno nacional que se está endeudando con el BCV”, afirmó Alvarado