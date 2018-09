Omar Zambrano: No están dadas las condiciones para la apertura definitiva del sistema cambiario

Cualquier flexibilización del mercado cambiario tiene que tomar en cuenta que si no se tienen dólares, no se resuelve el problema externo, sostuvo el economista

El nuevo convenio cambiario, anunciado el pasado viernes, es un cambio sustancial, no solo en la retórica, sino en el lenguaje y la manera como está escrito el decreto que “aleja al gobierno de (Nicolás) Maduro y a la tradición chavista de lo que fue esta seguidilla interminable de asfixias económicas”.

Así se expresó el economista jefe de Consultores Meg Inteligencia de Datos, Omar Zambrano, durante una entrevista con César Miguel Rondón a través del Circuito Éxitos de Unión Radio, donde consideró que, aunque queda mucho por aclarar, lo publicado en Gaceta Oficial pudiera interpretarse como un cambio hacia la apertura definitiva del sistema cambiario. “Eso no quiere decir que están dadas las condiciones para que eso funcione”.

Explicó que el convenio cambiario retoma la estructura que existía antes del control de cambio y rescata una figura institucional al establecer que el BCV será el centralizador de todas las divisas de la economía, “y bajo ese concepto crea un mercado o sistema en el que se establece una multiplicidad de operadores cambiarios y permite al sistema financiero completo, a cada agencia bancaria, servir de casa de cambio y le establece a los venezolanos un límite de 8 mil 500 euros”.

Pero Zambrano aclaró que el problema será la escasez de divisas que existe en Venezuela. “Cualquier flexibilización del mercado cambiario tiene que tomar en cuenta que si no se tienen dólares, no se resuelve el problema externo, no se accede de nuevo a los mercados internacionales y no resuelve el problema de PDVSA, te vas a encontrar de nuevo con una enorme cantidad de bolívares persiguiendo a esos dólares”.

