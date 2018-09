Aumento del salario mínimo lleva a la eliminación de los contratos colectivos

- Publicidad -

Caracas.- Para Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) el aumento del salario mínimo a Bs.S 1.800 lleva a la eliminación de los contratos colectivos porque iguala los ingresos de los trabajadores hacia abajo.

“Eso lo dijo el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, eso violenta la Constititución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo que es la base de los contratos colectivos. Nunca un contrato colectivo puede estar por debajo de la Ley Orgánica del Trabajo o de un aumento del Gobierno que publique en Gaceta Oficial”, aseguró Freites.

Amplió el sindicalista que eso se toma como base en las discusiones de las contrataciones colectivas y al imponer un salario mínimo vía gubernamental, que esté por encima del salario que establecen los contratos colectivos, se está acabando con los contratos colectivos y con la representación de los trabajadores que son su sindicato y su gremio.

- Publicidad -

Con esta medida a su juicio “No se respeta la profesionalidad, no se respeta el talento, no se respeta la meritocracia y pretenden imponer al país un comunismo real donde no existan sindicatos, no exista propiedad privada, este es el fin de lo que está haciendo el Gobierno Nacional”.

Agregó que el aumento del salario mínimo de 3 millones de bolívares a 18 millones de bolívares representa un incremento de 6.000%, eso lleva a otro genocidio laboral como ocurrió entre 2002 y 2003 en Pdvsa que fueron 20 mil trabajadores, ahorita son 1 millón de trabajadores y miles de empresas y comercios que están cerrando.

Consultado sobre otras acciones a tomar como la marcha que iniciaron el mes pasado frente al Hospital de Niños J.M. de Los Ríos, cuya salida fue impedida por piquetes de la Guardia Nacional, respondió: “Hemos estado evaluando el escenario, pero vamos a tomar acciones contundentes. Ahorita estamos buscando la unidad nacional por encima de todas las cosas, para luego darle una respuesta al Ejecutivo de manera contundente”.