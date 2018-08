José Guerra: Nuevos billetes mitigarán problema de efectivo por tres meses

- Publicidad -

En los últimos años han sido múltiples las medidas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro para intentar detener los índices de inflación en el país, siendo los más altos a nivel mundial de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI proyecta que Venezuela finalizará este año con una inflación que puede superar 1.000.000%, convirtiéndose por quinto año consecutivo en la nación con mayor inflación en el mundo, según publica El Nacional.com.

Una de las últimas medidas adoptadas por el gobierno es la eliminación de cinco ceros a la moneda, anteriormente estaba planificado que fuesen tres, lo cual en la opinión de expertos como José Guerra, economista y diputado a la Asamblea Nacional (AN), no logrará frenar la hiperinflación debido a que no ataca los factores que la generan.

Guerra indicó que es poco factible que la entrada en circulación de los nuevos billetes del cono monetario sea retrasada, porque el Banco Central de Venezuela (BCV) ya ha distribuido las nuevas piezas a las entidades bancarias.

“Creo que sí se va a aplicar a partir del 20 de agosto porque una cantidad importante de los billetes ya llegaron al país y están siendo distribuidos por el BCV”, comentó Guerra en exclusiva a El Nacional Web.

El economista señaló que es necesario un conjunto de medidas orientadas a frenar la inflación, pues de no ser así esta “devorará” el poder adquisitivo de los nuevos billetes.

“Tú puedes proponer una reconversión y luego ejecutarla, el problema está en que si la inflación no cede en tres meses la perdiste porque los billetes pierden todo su valor”, aseguró.

El parlamentario puntualizó que en todos los casos exitosos, a nivel mundial en los cuales las reconversiones monetarias funcionaron, estuvieron acompañadas de programas y políticas económicas destinadas a disminuir los índices de inflación.

“Las reconversiones monetarias siempre van acompañadas de un programa económico para bajar la inflación, si no lo que hiciste fue perder el dinero”, acotó.

El diputado señaló que existen ejemplos de otros países de reconversiones monetarias exitosas y recordó dos casos: el de Brasil, durante el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el denominado “Plan Real”, el cual fue implementado entre los años 1993 y 1994, y el de Israel en 1986.

“La reconversión si no viene acompañada de medidas fiscales y monetarias no va a disminuir la hiperinflación así le quiten 10 ceros a la moneda. La inflación no es un fenómeno de ceros, es un fenómeno monetario y fiscal y si no resuelven el problema están dejando viva la causa de la hiperinflación”, aseveró Guerra.

