Guzmán: Derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios hecha por la ANC es ilegal

- Publicidad -

Caracas.- El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), dijo “ratificamos: La derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios hecha por la ANC espuria es ilegal”.

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario señaló “el guiso del control de cambio sigue”.

Remató con la siguiente frase: “Estas medidas aisladas no generarán confianza ni en Venezuela ni internacionalmente y mucho menos van a resolver la crisis económica en el país”.

- Publicidad -

Más temprano en entrevista por televisión apuntó que mientras no se ataque la hiperinflación, la reconversión monetaria será inútil y será necesario seguir quitando ceros a la moneda.

Alertó sobre el colapso progresivo de todos los servicios públicos y aseguró que la situación se agravará en tanto no se mejoren las condiciones económicas “Hace dos meses la anuncio, le iba a quitar tres ceros y no nació y ahora viene a quitarle cinco, o sea en dos meses y medio tuvo que quitarle dos ceros más a la moneda y probablemente tenía que quitarle más pero no tuvo la forma de explicarle al venezolano que ahora va a ganar seis bolívares vemos como todos los días los trabajadores de la salud, los trabajadores eléctricos están protestando, los profesores están protestando, todos, todos los empleados públicos desamparados porque le quitan cinco ceros a la moneda y no le suman ni uno al salario”.

Sentenció “si no rescatas la autonomía del BCV tu no vas a poder tener una política monetaria, ni vas a poder frenar la hiperinflación, donde su principal problema, su causa es el gasto desmedido por parte del ejecutivo con dinero inorgánico. El BCV se convirtió en un cajero automático del ejecutivo donde sencillamente él llega y saca la plata que le dé la gana garantizado con unos pocos bienes que están allí, que es las pocas reservas que tenemos”