Hausmann: Hay que devolverle los derechos económicos a los venezolanos

Caracas.- Hay que devolverle la libertad de sus derechos a los venezolanos para que puedan progresar. “Si no le devolvemos la sociedad sus derechos, la sociedad no va a poder progresar y la gente se va a seguir yendo”, esta son las cosas que permitirán recuperar al país, dijo Ricardo Hausman director del Centro de Desarrollo Internacional y profesor de Economía de Desarrollo en la Kennedy Scholl of Governmet de la Universidad de Harvard.

Durante su participación vía vídeo conferencia en el Congreso 2018 de Conindustria, el economista considera que esto se puede hacer de una manera muy fácil. “Se dice que hay crímenes o pecados por omisión y pecados de comisión. Los pecados de comisión son las cosas que uno hizo y los de omisión son los que uno dejó de hacer. Quitarle a la sociedad sus derechos es pecado por comisión”.

Reiteró que devolverle sus derechos civiles y económicos a los venezolanos es una tarea muy fácil de hacer, es hacer el bien y dejar de hacer el mal.

“El gobierno se ha puesto en una situación en que ni lava ni presta la batea. No sabe sacar petróleo ni deja que nadie lo saque. Ni sabe administrar una cadena de supermercados, pero expropió todas las cadenas, entonces el gobierno tomó la responsabilidad de muchas cosas y nos las sabe hacer”, apunto.

Considera que esta sociedad está tan desestructurada, es como si tuviera un carro, pero no tiene plata para la gasolina ni para la bateria y la tiene que reponer, esa es un poco la imagen que tenemos de Venezuela. Venezuela es un país que llegó a tener quienes supieran manejar el carro, pero ahora la economía está paralizada porque no tiene batería, y la persona no tiene plata ni para ponerle gasolina al carro (es un mal ejemplo porque la gasolina está regalada) y no tiene para cambiarle la batería.

Para que el carro arranque -dijo-hace falta ponerle (…) que el sistema financiero nacional no está en capacidad de hacer, el sistema financiero se ha vuelto minúsculo, chiquitico, microscópico con respecto al tamaño de la economía como consecuencia de esta inflación.

Estima que el PIB ha caído 50% y eso es porque las importaciones han bajado más del 80% y las importaciones privadas han caído mas del 90%.

La escasez de divisas es una de las cosas que hay defender desde el principio y por eso es que se ha puesto a la dolarización de la economía. La dolarización es un tema contra la inflación, pero en Venezuela no solo hay que combatir la inflación sino también tiene un colapso en la producción y tiene un colapso en las importaciones, dijo.

Cree que este colapso se debe a la falta de disponibilidad de divisas para el sector privado, lo que llevó al colapso de IVA sobre la producción y las importaciones, de aranceles, al colapso del Impuesto Sobre la Renta en las empresas y a las personas naturales.

De tal manera, que si en el año 2012, los ingresos fiscales no petroleros calculados al tipo de cambio paralelo del mes sumaban 8.000 millones de dólares , el mes mas (…) no llegaron a 1 mil millones de dólares, agregó el economista.