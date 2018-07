Trump insiste en que OPEP debe bajar precios del crudo

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su exhorto a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para que bajen los precios de los hidrocarburos.

“El monopolio de la OPEP debe recordar que los precios de la gasolina están subiendo y ellos hacen poco para ayudar. En todo caso, empujan los precios hacia arriba mientras Estados Unidos defiende a muchos de sus miembros por muy pocos dólares. Esta debe ser una calle con dos sentidos. ¡Reduzcan los precios ya!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Trump ha solicitado varias veces un descenso en los precios del crudo recientemente. La semana pasada aseguró haber hablado con el Rey de Arabia Saudita para que la nación musulmana aumente su bombeo y cubra el déficit dejado por Irán y Venezuela.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de julio de 2018