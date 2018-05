Joshua Holt llegó a EE.UU. y se reunió con Trump

Caracas.- El ex preso político del “régimen de Nicolás Maduro, Joshua Holt llegó a su país natal, Estados Unidos (EE.UU.) luego de su liberación este sábado.

Holt y su esposa Tamara Belén Caleño, detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), estuvieron presos por casi dos años en El Helicoide acusados de tenencia de arma de guerra.

El mormón natural de Utah, viajó a Venezuela en junio de 2016 para casarse con Thamara Holt, una venezolana a la que conoció por internet, y se quedó a vivir temporalmente en el país mientras esperaban la emisión de sus visados para viajar a Estados Unidos EEUU, reseñó La Patilla.

Tras su llegada Holt sostuvo un encuentro con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Vea acá los detalles del encuentro:

