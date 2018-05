“Industrias operan a un nivel récord de 24% de su capacidad”

- Publicidad -

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Juan Pablo Olalquiaga, alertó que los miembros de dicha asociación están trabajando a 24% de su capacidad, de acuerdo con su última encuesta gremial correspondiente al primer trimestre del año. Agregó que nunca antes se había llegado a niveles tan bajos desde que levantan la información.

Detalló que los sectores más afectados son los de autopartes y de envases metales, porque no cuentan con acero, y de petroquímica (elaboración de plásticos), ya que Pequiven no los provee de materia prima y se ven obligados a importar los insumos a tasa paralela, así como el de artes gráficas.

Olalquiaga manifestó que la industria agraria “está menos mal”, así como la cervecera. Ambas trabajan a aproximadamente 40% de su capacidad.

- Publicidad -

Señaló que la fuga de personal (que decide emigrar) es uno de los problemas mayores que atraviesa el gremio. “Se van años de experiencia y capacitación. Eso es muy grave”, lamentó. Precisó que 45% de las empresas del ramo reportó haber perdido hasta 40% de su personal clave.

El dirigente gremial expresó que ha habido una fuerte caída en la demanda como resultado de la hiperinflación. Reconoció que uno de los factores detrás del aumento de precios por encima del poder adquisitivo es la necesidad de recurrir al mercado negro de divisas para operar. No descarta que empresas se vean obligadas a cerrar, no porque no puedan acceder al mercado de moneda fuerte, sino porque no consigan mercado para sus propios productos.

Manifestó que ante todos estos problemas operativos, aunados a las recientes amenazas del Gobierno nacional al sector privado (al que culpa por la inflación), muchos empresarios se enfocan actualmente en emprender actividades fuera del país.