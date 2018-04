Fedecámaras Zulia advierte que empresas del estado trabajan a 30% de su capacidad

- Publicidad -

“Aquí la palabra ‘normalidad’ se acabó. No hay manera de hacer vida normal si una persona no puede ir al trabajo, no tiene electricidad, no tiene agua”, afirmó Franco Cafoncelli, presidente de Fedecámaras Zulia.

Destacó que como consecuencia de los apagones y fallas eléctricas en el estado “las empresas están trabajando solo en 30% de su capacidad, y eso cuando pueden abrir”.

En sus declaraciones se refirió a que el sector privado regional no puede trabajar de forma continua “porque no hay planta que aguante”. Explicó que quienes pueden subir sus santamarías no tienen la opción de que el soporte de la electricidad a través de la máquina se sostenga por más de 12 horas.

- Publicidad -

Comentó que la cara de los trabajadores de las empresas es un termómetro de que la situación no es normal. Cuenta que 2están cansados, decaídos, no duermen bien, no tienen agua y eso mismo pasa en sus lugares de trabajo”.

A esto le añadió que no puede funcionar una empresa si hay fallas en las comunicaciones y en los sistemas operativos. “No se puede hacer nada, no se puede facturar. Lo que puede funcionar en estos días es la informalidad. Hay una emergencia en Zulia. Estamos graves, estamos prácticamente parados. Estamos en un colapso. Incomunicados No hay forma de llevar una vida normal”, concluyó.

Con información de La Verdad de Maracaibo.