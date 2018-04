“Tengo tres años pidiendo una silla de ruedas y no la he conseguido”

Bruno Blanco, oficialista 100% , afirma :“Tengo todos los carnés. El de la Patria, el de discapacitado, el del Psuv . Soy del proceso, pero no me han ayudado y tengo que decirlo, porque no me paran en ninguna parte".

Bruno Blanco, laboró por un buen tiempo la comandancia del Ejército, como chófer y escolta de militares. Quedó discapacitado por una artrosis generalizada y además perdió su vivienda en la tragedia del año 2012.

Bruno Blanco comenta que ha enviado más de 20 cartas a los diferentes organismos públicos, desde el Palacio de Miraflores hasta la alcaldía de Libertador, Gobierno del Distrito Capital, Misión José Gregorio Hernandez para que lo ayuden no solo a conseguir una silla de rueda sino una vivienda para mudarse con su familia.

“Yo tengo todos los carnet. El de la Patria, el de discapacitado, el del Psuv . Soy del proceso, pero no me han ayudado y tengo que decirlo, porque no me paran en ninguna parte. He tratado de ir a los actos de Misión Vivienda donde va el Presidente Maduro y no me han dejado entrar”, afirma Bruno, al mostrar en su cartera sus documentos.

Blanco relata que por la lluvia registrada en el año 2012 perdió su vivienda en San José de Cotiza. “En ese entonces desalojaron a más de 20 familias y nos llevaron a unas casitas en Santa Teresa del Tuy y unos días más tarde cayó una fuerte lluvia y perdí mi casa porque estaba construida en medio de un río y me volví a quedar damnificado. Allí empezó mi tormento para buscar que me den otra casa y no he podido lograrlo”.

Según relata, actualmente vive en casa de un amigo en San José de Cotiza y su esposa tuvo que irse a casa de una hermana.

Además que este calvario también está padeciendo de diabetes y es hipertenso. “No tengo cómo comprar los medicamentos y calmantes para los dolores que me dan en la columna por la artrosis”.

“No me queda otra que hacer publica mi denuncian para ver si el Presidente Maduro la lee y me ayuda “, comentó Bruno.