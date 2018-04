Aseguran que cárceles en Venezuela tienen 250% de sobrepoblación

- Publicidad -

Caracas – La tragedia del incendio y motín de Policarabobo que cobró la vida de 68 personas (66 reos y dos mujeres visitantes) reabrió el debate sobre la crisis carcelaria en la que, según la ONG Una Ventana a la Libertad, “hay 250% de sobrepoblación”.

El estudio que la ONG, fundada en 1997, realizó a lo largo de todo el 2017 determinó “las fallas existentes en la infraestructura de los centros de detención preventiva que vulneran derechos fundamentales, tales como: 96,46% no posee comedor; 62,12% no posee servicios higiénicos; 86,87% no tiene áreas de visitas; 64,14% no posee servicios de agua potable; 52,02% no ofrece servicio de recolección de basura; 98,48% no cuenta con servicio médico”.

El abogado especialista en criminología, Fermín Mármol, le declaró al diario Panorama que “las comandancias policiales y militares no tienen las condiciones para mantener a los presos. Son depósitos humanos donde los reos deben permanecer meses o hasta años, aun cuando no deberían exceder las 96 horas”.

- Publicidad -

Mármol explicó que la sobrepoblación en los centros de arresto responde a dos factores: la falta de cupos otorgados por el Ministerio Público en las cárceles y prisiones estadales; y a la carencia de lo que se conoce como el ‘kit de mudanza’, que se requieren para que el preso condenado pueda ser trasladado al sitio donde cumplirá la pena, y que consta de una colchoneta, indumentaria y algunos artículos de higiene.

A propósito del motín que se produjo el pasado miércoles Santo en la comandancia de PoliCarabobo, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció que todos los calabozos de las policías estadales, municipales y comisarías del Cicpc están “super hacinados”.

A juicio de Prado, el hacinamiento es una de las causas de lo ocurrido en Carabobo. “Ahora sí han trasladado personas para Tocuyito y otros centros. ¿Por qué no se hizo anteriormente? Venezuela afuera se reconoce por tres cosas: mises, petróleo y el hacinamiento en las cárceles”.

En relación con la sobrepoblación de las comisarías policiales, el último funcionario en fijar posición fue Tarek William Saab, en el 2016, cuando era Defensor del Pueblo, cifró en 33 mil el número de procesados en las comisarías. Estas cifras, según Mármol, se mantienen aún en marzo de 2018.

Sobre el caso de Policarabobo, el único pronunciamiento del Ejecutivo ha exhortado a la Fiscalía a investigar lo ocurrido. La solicitud pretende “la búsqueda de la verdad, a los fines de determinar las causas que provocaron este doloroso evento, así como las eventuales responsabilidades a las que haya lugar, y la aplicación implacable y firme de la justicia“, indicó un comunicado.

Precisamente, la Fiscalía se pronunció ayer, en medio de las investigaciones. “Dictadas ordenes de aprehensión por el @MinpublicoVE contra 5 funcionarios de PoliCarabobo, indiciados de ser responsables de los trágicos hechos que ocasionaron la muerte de 68 [email protected] en los calabozos de la Comandancia de dicha policía regional”.

Información vía Panorama