Cabello tras renuncia de Kuczynski: “¿Quién le moverá la colita al jefe del imperialismo?”

Caracas – Ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, el constituyentista Diosdado Cabello reaccionó al respecto.

Ya va, si Pedro Pablo Kuczynky decidió renunciar, ante su incapacidad moral, me pregunto: quién le moverá la colita al jefe del imperialismo en Lima?. Que pena con ese señor. Otra pregunta: y ahora quién dirigirá el grupo de grima? Estas cosas me ponen triste!! jijiji

Tengo otra pregunta inocente: qué pasa si yo estoy organizando una fiesta, sarao o reunión, no digo cumbre porque me da pena, y de repente me dicen tu no puedes ir?, Q hago?: me llego de arrocero, llamo a un comodín, denuncio a maduro? Espero respuestas por favor, sigo muy triste

— Diosdado Cabello R (@dcabellor) March 21, 2018