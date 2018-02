Ciudadanos se olvidan de los sánduches debido a precios de charcuterías

Comerse un sándwich se convirtió en un lujo por los elevados precios de los productos de las charcuterías. Un pan campesino –que tiene un precio promedio de 29.500 bolívares y es el que se consigue con un poco más de frecuencia en las panaderías–, relleno con 5 rebanadas de jamón de pierna y otras 5 de queso amarillo cuesta 166.916 bolívares, lo que equivale a 20,15 días de salario mínimo.

Namajui Estéves, que se encontraba en un supermercado en Santa Eduvigis, contó que en enero lo único que pudo comprar fue 100 gramos de parmesano en 170.000 bolívares. El dinero no le alcanza para comprar jamón ni otros quesos, así que utiliza lentejas para los rellenos. Para confirmarlo sacó de su cartera un par de arepas rellenas con ese grano. Aseguró que, al igual que el desayuno, ese será su almuerzo. “El último pan que compré, que era de granola y me costó 93.000 bolívares, me lo comí con carne de lenteja”, dijo.

Recordó que antes, cuando hacía mercado, compraba dos tipos de jamón, salchichas, salchichón y tres tipos de queso, uno de ellos especialmente para el pasticho que solía hacer cada semana. “Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me comí un sándwich, creo que fue hace nueve meses. Me siento deprimida porque yo tengo una familia y no puedo cuidarla como lo hacía antes”, expresó.

En el supermercado no había ningún tipo de pan y dos empleados aseguraron que no recibieron en enero. Tampoco había pan de sándwich en una farmacia, panadería ni en un supermercado en Santa Mónica.

Con información de El Nacional.