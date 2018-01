Precios de productos por transferencias triplican al costo en efectivo en mercados de Maracaibo

El ingreso básico de los trabajadores más el bono de alimentación quedó establecido en 797.510 bolívares, pero con ese ingreso es imposible comprar los productos de la canasta básica. En los mercados populares de Maracaibo, los precios se dispararon durante esta primera semana de 2018.

Ana Teresa González, habitante del barrio Santa Lucia, grita sin parar ante la presencia de la prensa:

“Nos vamos a morir de hambre, ahora sí nos vamos a morir de hambre porque de verdaita que no nos alcanza. Nos están matando y nadie hace nada. Nosotros no tenemos gobierno, cada vez que aumenta el sueldo los precios se disparan, esto que estamos viviendo es horrible y yo a mis 56 años jamás vi esto. A uno no le alcanza el dinero, dígame usted ¿Para qué me alcanza una triste pensión?, ¿Qué son 300.000 bolívares? Nada”, afirmó, según reseña un trabajo publicado en el portal Crónica Uno.

Aunque la sustitución de los alimentos continúa con tubérculos, verduras y frutas, estas alternativas también se han encarecido desde que comenzó el año. Un plátano cuesta entre 2000 y 3000 bolívares y la yuca 8000 bolívares el kilo.

Con otros rubros, los precios se disparan si se cancelan con transferencias, el costo sube entre 40 y 80 %.

Adquirir un kilo de arroz o harina es casi imposible en los pasillos del mercado Las Pulgas. Arroz hay de dos tipos, el normal y el “de piquito”. El primero en efectivo cuesta 80.000 bolívares y con transferencia, el monto sube a 150.000 bolívares. El otro, el partido, cuesta 45.000 en efectivo y 100.000 en transferencia.

La pasta cuesta más, pues un kilo está en 140.000 bolívares en efectivo y 200.000 por transferencia. Lo mismo para el azúcar, que vale 60.000 bolívares en efectivo y 120.000 bolívares mediante transferencia.

Con la leche hay un punto de quiebre. Un paquete de 900 gramos puede llegar a costar 2 millones de bolívares por transferencia. La más barata se consigue en 600.000 bolívares en efectivo.

Carmen Villasmil salió del barrio María Concepción Palacios ubicado al sur de la ciudad, a las 6:00 a. m., para visitar el último pasillo de Las Pulgas donde hay más de 60 locales que venden proteína. La mujer describió el menú que sirve en su casa: “Yuca, plátano y víseras, porque eso es lo que se consigue. Un kilo de carne de segunda cuesta hoy aquí 300.000 bolívares. Yo por eso compro víseras”.

Un kilo de bofe cuesta 25.000 bolívares, la pajarilla la venden a 40.000 y la panza en 50.000 todo en efectivo porque no hay opción de pagar por transferencia.

