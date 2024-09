LD Hoteles se consolida como abanderada del hospedaje de alto estándar en Los Roques

LD Hoteles demuestra su profesionalismo en la actividad turística al convertirse en la cadena hotelera bandera de uno de los paraísos del mundo, el archipiélago venezolano de Los Roques, donde no sólo está al frente de tres exclusivos alojamientos, sino que le suma a las bellezas naturales roqueñas el confort y la calidad que sólo es capaz de ofrecer una empresa turística consolidada como lo es LD Hoteles.

Al asumir el rol de grupo líder refleja la capacidad de atraer al turista, pero también de captar la atención de mayoristas de viaje y otros aliados convocando así lo mejor del sector.



Con una trayectoria consolidada y una visión dirigida hacia la máxima calidad en la hostelería, LD Hoteles es la protagonista y líder del buen servicio en Los Roques, confirmando que su apuesta es por Venezuela.



Pero LD Hoteles va más allá al ofrecer autenticidad, pues lejos de homogeneizar sus productos logra que cada uno posea su propia personalidad porque incorpora las diferencias locales, como la gastronomía, los aspectos culturales y la naturaleza.



Todos estos hoteles tienen un factor común, el servicio óptimo y personalizado, las comodidades de las confortables habitaciones donde se ha cuidado cada detalle de la decoración, la calidad de las amenidades y de la lencería. Todas cuentan con aire acondicionado, televisión Smart y cable o servicio satelital, agua caliente y WiFi.



Tres nombres que significan excelencia



LD Hoteles está presente en el archipiélago de Los Roques con tres nombres de los que ya se habla internacionalmente: Sabbia By LD Hoteles, Macanao Lodge By LD Hoteles y Laguna By LD Hoteles

Sabbia By LD Hoteles, ubicada en el Gran Roque, conquista por su acogedor ambiente y por ofrecer intimidad. Con ocho habitaciones completamente equipadas, siete son Superior Queen y una Premium Queen. Se encuentran en una moderna y novedosa estructura que aportó un nuevo concepto y visión al Gran Roque. Ofrece una gastronomía internacional que aprovecha los sabores locales para convertirse en una referencia para los viajeros. Su cercano y profesional servicio garantiza una atención personalizada.



Macanao Lodge By LD Hoteles. Se encuentra en lo mejor del Gran Roque. Su diseño la convierte en la única instalación hotelera con un concepto abierto al mar lo que permite gozar de las vistas marinas sin salir de la posada, disfrutando de todos los servicios del hotel.



Tiene 15 habitaciones: seis De luxe King, que se caracterizan por su terraza con vista al mar. Seis Superior King, una superior Doble Full y otra superior King + Full, todas con vista al jardín.

Macanao Lodge by LD Hoteles pone un acento especial en su cocina con platos que se caracterizan por una cuidada elaboración, presentándose como una auténtica comida fusión que respeta la frescura de los ingredientes, además de estar acorde con la temporada.



Su Terraza-bar Barqui se ha convertido en lugar obligado no sólo para los huéspedes sino para los visitantes por la calidad de su coctelería y por su vista excepcional desde donde se contempla atardeceres inolvidables. Sus áreas para eventos convierten a Macanao Lodge By LD Hoteles en el escenario ideal para bodas y recepciones inolvidables.



Esta propiedad fue adquirida por un grupo de inversionistas venezolanos y remodelada por la Oficina de Arquitectura Eric Brewer, especialista en el diseño hotelero de lujo en el Caribe. Se le otorga a LD Hoteles para su operación y gestión porque esta empresa se identifica con la experiencia y prestigio en el manejo de productos de altos estándares.



Laguna By LD Hoteles. Se instaló en una hermosa casa roqueña construida hace 30 años que se rescató, preservando su tradición, su concepto arquitectónico y enriqueciéndola con los detalles de los nuevos tiempos. El resultado, una edificación donde se mezclan los estilos caribeños y mediterráneos, cuyos servicios personalizados hablan de exclusividad. Un lugar que resguarda la fisonomía local, la armonía con la naturaleza y valoriza el confort.



Consta de 10 inspiradoras habitaciones: la confortable y cálida Superior King; la Superior Queen que invita al descanso reparador; la amplia y luminosa Superior Triple King o Queen con sofá individual y la Superior cuádruple que garantiza una estancia placentera. Los espacios internos están concebidos para disfrutar de la tranquilidad, perfectos para relajarse.



Su menú se centra en una propuesta mediterránea que se fusiona con toques sabores locales. Una cocina honesta que da importancia a la frescura de los ingredientes.



LAGUNA By Hoteles se presenta como un espacio propicio para llevar a cabo programas de Yoga, Mindfulness y otras disciplinas que persiguen el bienestar físico y mental.



Cabe destacar que todos los hoteles ofrecen hospedaje completo con una experiencia gastronómica que incluye desayuno a la carta, almuerzo ligero, cena de tres tiempos a la carta, cavas hidratantes para la playa y traslados a los cayos cercanos.



La diferencia está en su gente



El equipo humano de LD Hoteles es un apasionado de la hostelería, como lo sugiere su lema: “nuestros huéspedes simplemente creerán en los sueños”. Y esta es la razón por la que cada instalación busca ser única, con un servicio óptimo, que se logra con capacitación y adestramiento, lo que se traduce en nuevas fuentes de trabajo y colaboradores que viven la marca.



Versatilidad y responsabilidad



Respetar la diversidad es esencial para LD Hoteles de allí que incorpore elementos icónicos de la localidad, para lograr una experiencia única y diferente.



Mantener lo genuino influye en que sus huéspedes puedan vivir experiencias singulares, abiertas a explorar el entorno para tener una repercusión positiva en las comunidades.



El concepto de Responsabilidad Social de LD Hoteles se hace evidente en sus acciones dirigidas a buscar el respeto y admiración de las tradiciones. La estética de sus instalaciones invita a los huéspedes a vivir la belleza que rodea a sus hoteles.

