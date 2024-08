“Ruta Yoga para El Hatillo” llega a distintos puntos del municipio

Como parte del continuo esfuerzo por el sano esparcimiento familiar, la Alcaldía de El Hatillo anuncia el lanzamiento de la “Ruta Yoga para El Hatillo”, iniciativa que recorrerá distintos espacios del municipio todas las semanas. La actividad busca ofrecer a los habitantes una oportunidad única para conectarse con la naturaleza y disfrutar de los beneficios de esta práctica ancestral.

El alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, expresó su entusiasmo por esta iniciativa, al destacar el compromiso de la gestión con la promoción del deporte y el bienestar en la localidad. “Esta es una actividad que nace de las políticas que implementa la Alcaldía en darle difusión a la actividad física en todas las instalaciones deportivas. Desde ya estamos comenzando con esta ruta del yoga que va a estar permanente en todas las principales instalaciones deportivas del municipio”, apuntó.

La Ruta de Yoga para El Hatillo se desarrollará de lunes a jueves en diferentes ubicaciones del municipio, con el siguiente cronograma: los lunes a las 9:00 AM en el Polideportivo de Los Naranjos – Este 3, los martes a las 9:00 AM en el Parque Cigarral, los miércoles a las 9:00 AM en el Parque Los Pinos, y los jueves a las 9:00 AM en el Parque ASO 8 y a las 5:00 PM en el Polideportivo La Boyera. Las sesiones estarán a cargo de la instructora Yamiell Mor.

Esta actividad está diseñada para ser inclusiva y accesible a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. “El propósito es que los vecinos de El Hatillo puedan disfrutar de un rato de esparcimiento y relajación, además de impulsar la interacción social entre ellos de una forma más orgánica gracias al gusto en común por la actividad”, agregó el alcalde Elías Sayegh.

La iniciativa, que desarrollará de forma continua todas las semanas, también se planea llevar a otras comunidades del municipio, incluyendo de forma itinerante a las de la zona rural. La Alcaldía de El Hatillo sostiene un firme compromiso con el bienestar y la calidad de vida de sus vecinos, a través de la promoción del deporte y el sano esparcimiento, con un uso favorable y adecuado de las instalaciones y espacios públicos pertenecientes a la localidad.

Deporte y esparcimiento para un desarrollo integral

Además de la Ruta de Yoga, la Alcaldía de El Hatillo, a través de la Dirección de Deportes, desarrolla otras actividades de forma periódica que favorecen la recreación y sano esparcimiento de los habitantes hatillanos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Con estas iniciativas, la gestión municipal apuesta por un desarrollo integral en el que espíritu deportivo es tomado como bastión para el fortalecimiento del carácter ciudadano y el respeto por el otro.

Recientemente, se celebraron las III Olimpiadas Escolares del municipio, evento en el que más de 500 niños atletas, pertenecientes a las distintas escuelas y colegios del municipio, vieron acción en un total de seis disciplinas: baloncesto, voleibol, futsal, kickingball, beisbol five (o pelotica de goma) y ajedrez. Asimismo, para el último trimestre del año se planifica el desarrollo de la cuarta edición de los Juegos Vecinales, actividad en la que se esperan más de 600 atletas adultos, provenientes de toda la localidad, para la disputa de las disciplinas antes mencionadas.

En este sentido, también se está planificando la implementación de una “Ruta Deportiva”, que seguirá un formato similar al de la Ruta del Yoga. Esta iniciativa contará con entrenadores deportivos en diferentes instalaciones, para ofrecer clases y clínicas de diversas disciplinas.

La Alcaldía de El Hatillo reafirma su compromiso con el bienestar y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos a través de actividades de esparcimiento y el buen uso de los espacios destinados para ello y para el deporte. Este conjunto de iniciativas y actividades representan un paso más en la construcción de una localidad más saludable y unida, donde el deporte y la recreación juegan un rol fundamental para su desarrollo.

