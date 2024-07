EE.UU. pide al CNE resultados «transparentes y detallados» de las elecciones del #28Jul

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, a través de un comunicado hizo un llamado a las autoridades electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) a que hagan públicos los resultados completos, transparentes y detallados de la votación, incluso por cada centro electoral.

En el documento especificó que esto es «especialmente crítico dado que hay claros indicios de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas el 28 de julio».

We are concerned the partial results released by Venezuelan electoral authorities don’t reflect the people’s votes & call for the release of full, detailed results for transparency. We will hold judgement until then.The U.S. & int’l community are watching. https://t.co/1OlvsdrJsE