La UCAB ofrece programa de postgrado sobre comunicación y la política

Conocer y manejar adecuadamente los elementos de la comunicación y la política en tiempos «retadores» como los que vive la democracia venezolana constituye un factor determinante para quienes deseen desenvolverse exitosamente en estas áreas, bien sea como protagonistas o como asesores.

Así lo aseguró Eduardo Valero, director de los Programas de Postgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien extendió la invitación a inscribirse en el nuevo Programa de Estudios Avanzados (PREA) de la Especialización en Comunicación y Política.

«Para cualquier persona que quiere desenvolverse como ciudadano es importante conocer y reconocer las reglas de juego que se establecen en una base democrática. La democracia nos permite justamente esas posibilidades y tenemos que explorarlas. Pero al momento de explorarlas, también la democracia nos dice: debemos formarnos, debemos conocer hasta dónde podemos maximizar nuestra comprensión y participación. En función de esto, es fundamental un programa de este tipo en tiempos en que la democracia se plantea con escenarios retadores», declaró el también profesor de la Escuela de Comunicación Social.

El Programa de Estudios Avanzados (PREA) de la Especialización en Comunicación y Política, que comenzará en septiembre de 2024, está diseñado para politólogos, comunicadores sociales y abogados, aunque también está abierto a profesionales de otros campos que trabajen en el área o deseen ampliar sus conocimientos en estos temas.

Con una duración de dos semestres e impartido en modalidad híbrida (presencial y a distancia) desde la sede del campus Montalbán, el PREA tiene como objetivo brindar a los participantes preparación teórico-práctica, que les permitirá desarrollar competencias para comprender, analizar y gestionar los procesos relacionados con la comunicación y la esfera pública. «Al desarrollar estas habilidades, los participantes tendrán una oportunidad para tener éxito en áreas de la comunicación estratégica y la consultoría política, con una visión que abarca no solo el contexto nacional, sino también el latinoamericano y global», comentó Eduardo Valero.

El profesor señaló que el PREA constituye el formato introductorio de la Especialización, y en él se brindará una oportunidad para que los estudiantes alcancen un nivel de diplomado especializado, una vez culminados y aprobados los semestres correspondientes.

«Quienes deseen continuar la formación, podrán cursar dos semestres más y presentar un trabajo especial de grado para obtener su grado de especialista», precisó.

Contenidos esenciales para la estrategia política y comunicacional

El programa incluye cátedras basadas en contenidos especializados como análisis del entorno sociopolítico, opinión pública y sistemas electorales; propaganda política y campañas electorales; medios, cultura y discurso político; marketing político y manejo de la imagen política; análisis y diseño de encuestas electorales, y estrategias de comunicación política en medios digitales, entre otros.

«Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los participantes y ofrecer un programa completo, el cuerpo docente está conformado por un selecto grupo de expertos en el ámbito político y comunicacional, entre los que se encuentran Pedro Pablo Peñaloza, Daniel Varnagy, Andrés Cañizalez, Benigno Alarcón, Carmen Arteaga, Juan Manuel Trak, Luz Mely Reyes, José Vicente Carrasquero, Elías Quijada y John Magdaleno», mencionó Valero.

Agregó que los egresados del programa estarán en capacidad de analizar y comprender los procesos comunicacionales en el ámbito político; diseñar e implementar estrategias de comunicación política efectivas; gestionar la imagen pública de actores políticos y organizaciones; así como asesorar a organizaciones públicas, privadas, gubernamentales y no gubernamentales, en materia de comunicación política.

Los interesados en obtener más información y completar el proceso de preinscripción del PREA de la Especialización en Comunicación y Política de la UCAB pueden hacer clic en este enlace: https://postgrado.ucab.edu.ve/estudio/especializacion-en-comunicacion-y-politica/

También pueden escribir un mensaje de Whatsapp al número 0424-170.4770, llamar al 0212-407.4379 o escribir a [email protected].

Comunicación, política y tiempos electorales: impresiones de experto

Eduardo Valero es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad del Zulia, magíster en Comunicación para el Desarrollo (UCAB) y doctor en Educación por esta misma casa de estudios. Con más de 20 años de experiencia en la docencia y el ejercicio profesional en el campo del marketing y la comunicación organizacional,

A propósito del lanzamiento del PREA, Valero ofreció sus impresiones sobre la comunicación, la política y los tiempos que corren para la democracia.

-¿Por qué es importante un programa académico como éste en la democracia y en los tiempos que corren?

«Sabemos todos los retos que tenemos a nivel país y a nivel latinoamericano. La ventaja de un programa como éste radica en que contribuimos, desde la academia, desde la universidad, a generar procesos de conciencia, de maduración, para que el individuo que participe, en este caso un profesional, se prepare y pueda ser un ente multiplicador en los entornos en los cuales tiene que trabajar. Si a esto le agregas el componente político, manejamos la esperanza y la premisa de preparar al individuo para que aproveche al máximo su experiencia de vida y sea un elemento de transformación».

En la era digital, fenómenos como el de las noticias falsas y la desinformación han irrumpido en el ámbito político, con el potencial de influir en el curso de las elecciones y la opinión pública. Ante este panorama: ¿Qué estrategias debe adoptar un experto para abordar estos desafíos y cómo eso es abordado en el PREA?

«Tanto el analista político como cualquier otro profesional u otro sujeto social que esté involucrado en procesos de comunicación y de política, en este caso comunicación y política, debe estar consciente de que los escenarios al día de hoy no son como los escenarios analógicos de 20 o 30 años atrás. Internet y las tecnologías de información y comunicación se han multiplicado, tenemos más bien saturación de la información y, como dice una frase común, cuando el río está revuelto puede traer de todo.

Justamente las fake news son ese tipo de elemento identificable que el analista en comunicación y política, o el que esté vinculado a este tipo de procesos, va a conseguir. Por eso es que la comunicación es tan importante que la conozca también el especialista que se ha formado en temas políticos. Porque la comunicación le va a dar esa gran ventaja, ese soporte para identificar cómo manejar situaciones críticas, cómo manejar adecuadamente y aprovechar los mensajes que deberían ser efectivos, transparentes y éticos, dentro de una variedad que siempre está a la vista. Es necesario que el especialista incorpore profesionalmente ese filtro y el programa justamente hace una buena reflexión con varias materias al respecto».

-¿Las elecciones se pierden o se ganan por malas estrategias comunicacionales políticas?

«En gran parte, pero obviamente esto también depende del capital social y del capital político con el cual estás trabajando. Es decir, el arte de la comunicación por sí solo tiene un componente importante, pero se trata de un triángulo estratégico en el cual debes atender los tres elementos. Si uno de los soportes le falla, los resultados no van a ser estables. Entonces, el capital natural o de la ideología con la cual estás trabajando, o la motivación que quieras buscar forman parte fundamental de este proceso.

Obviamente, la comunicación y la política influyen grandemente, ya que las cosas no están escritas en piedra y puedes modificar comportamientos o puedes mejorar percepciones, pero no eso no lo es todo. Hay una suma de ingredientes para la gran fórmula del éxito. Comunicación y política ponen bastante, pero no lo ponen todo, sino también el propio actor o las mismas características del proceso en el que se está trabajando».

